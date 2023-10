GP del Messico shock: fan Ferrari picchiati dopo l'uscita di Perez alla prima curva

Durante il Gran Premio di Città del Messico di Formula 1, si sono verificate scene sorprendenti e agitate. L'evento era particolarmente atteso, in quanto rappresenta la gara di casa di Sergio Perez, che, in seguito a un contatto con Charles Leclerc alla prima curva della gara, ha scatenato reazioni violente tra i sostenitori di entrambi i piloti.

Sergio Perez sarà un pilota Redbull anche per la stagione 2024, l'atmosfera all'Autodromo Hermanos Rodriguez però si è fatta tesa e in alcuni casi ostile a seguito dell'incidente. Tifosi della Formula 1 provenienti da entrambe le fazioni si sono scontrati, manifestando la loro frustrazione e il loro disappunto. La situazione è diventata così tesa che è stato necessario l'intervento di altri fan della Formula 1 presenti per separare i contendenti e ristabilire la calma nell'area.

La gravità della situazione è stata ulteriormente evidenziata dal fatto che la persona che ha dato inizio alla rissa è stata espulsa a vita dalla pista. Questa misura estrema sottolinea quanto sia importante mantenere la sicurezza e l'ordine durante gli eventi sportivi di alto profilo come i Gran Premi di Formula 1. La rivalità tra i tifosi può essere appassionata, ma è essenziale che rimanga pacifica e rispettosa per garantire che tutti possano godere dell'evento in modo sicuro e piacevole.

Arrivando invece sul terreno delle indiscrezioni, si dice che in casa Redbull Hornell voglia cacciare Marko: i loro rapporti sarebbero pessimi e ormai ai ferri corti.