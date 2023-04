Gp Malesia '99, dopo 24 anni ecco il sorpasso di Hakkinen mai visto che decise il mondiale

Il mondiale di Formula 1 1999 venne vinto da Mika Hakkinen su McLaren grazie ad un sorpasso che non venne mai passato in tv. L'episodio, decisamente particolare, risale al Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione.

In quell'anno si svolse per la prima volta il Gp della Malesia a Sepang, e quella prima edizione fu alquanto storica. Il 17 ottobre di 24 anni fa, infatti, tornò in pista Michael Schumacher, il cui paese dove visse verrà raso al suolo, reduce da uno stop di sei gare dopo il terribile incidente a Silverstone a seguito del quale si fratturò la gamba.

La Ferrari F399 era una vettura molto interessante che quasi sicuramente avrebbe vinto il Mondiale se non fosse stato per l'uscita di scena di Schumi, ma alla fine fu Eddie Irvine a giocarsi il mondiale con Hakkinen.

Il britannico si presentò in Asia con 60 punti, due in meno rispetto ad Hakkinen, e quindi con i giochi ancora aperti (all'epoca si assegnavano 10 punti per la vittoria e 6 per il secondo posto). Schumacher, nonostante non corresse da luglio, dimostrò per l'ennesima volta il suo strapotere segnando la pole position e rifilando un secondo al compagno di squadra, giusto per rimettere subito le cose in chiaro, ma in Malesia avrebbe dovuto fare da spalla al collega britannico.

Fatto sta che a tre giri dalla fine Eddie Irvine guidava la gara dopo che Schumacher gli aveva ceduto la posizione, con Johnny Herbert terzo su Stewart e Hakkinen quarto su McLaren. A due giri dalla fine però, mentre le telecamere inquadravano le due Rosse davanti, si perse il sorpasso del finlandese ai danni dell'inglese, e fu un episodio determinate per la stagione.

“Hakkinen ha superato Herbert – commentò in diretta tv Gianfranco Mazzoni su Rai Uno - non inquadrato, almeno questa è la constatazione che possiamo ricavare dai tempi, quindi alle spalle delle due Ferrari c'è ora la McLaren di Hakkinen. Le due rosse sono al comando e hakkinen ha sopravanzato Herbert”.

Irvine andò a vincere il Gp della Malesia portandosi a quota 70 punti, con Hakkinen secondo in classifica 66. Nel turno successivo, in Giappone, trionferà però Hakkinen, con Irvine solo terzo, dieci punti che permisero al finlandese su McLaren di scavalcare il rivale su Ferrari portandosi a casa il Mondiale.

La particolarità di tutta questa vicenda è che in queste ore un utente di Reddit ha pubblicato quello che fino ad oggi non era mai stato visto, il sorpasso di Hakkinen su Herbert che di fatto decise la stagione, e che potete trovare più sopra. A proposito, chi vincerebbe oggi fra Schumacher e Hamilton? Eddie Jordan non ha dubbi.