Gp Las Vegas F1, venduti i folli pacchetti hotel da 5 mln di dollari: ecco cosa includono

Torniamo a parlare dei prezzi folli della Formula 1 dopo quelli del Gp di Miami. Anche in questo caso il gran premio a cui facciamo riferimento ha sede negli Stati Uniti e precisamente a Las Vegas, prima volta della città del Nevada in Formula 1.

Come vi avevamo già raccontato i prezzi dei biglietti di Las Vegas hanno raggiunto cifre record, e il pacchetto più caro arriva a costare ben 5 milioni di dollari, che al cambio fanno circa 4,6 milioni di euro.

Ma perchè costa così tanto? Si tratta ovviamente di un'esperienza iper esclusiva riservata a pochi eletti e che permette di godersi il gran premio in una maniera a dir poco favolosa. Il pacchetto in questione è denominato “F1 Nobu Emperor” ed è messo in vendita dal Caesars Palace, uno degli hotel di maggior pregio della città delle luci.

Nel dettaglio verranno offerti cinque notti presso la Nobu Sky Villa all'interno del Nobu Hotel. Inoltre ci saranno 12 biglietti per il paddock club, servizi spa per 6 persone, un autista personale, e host vip a sette stelle. Infine, una cena privata per 12 persone cucinata direttamente dallo chef stellato Michelin Nobu Matsuhisa.

Chi invece volesse spendere di meno, potrebbe puntare sul pacchetto da un milione di dollari in vendita presso il Wynn Hotel and Resort, destinato a sei persone. Al suo interno troviamo l'accesso al Wynn Grid Club, dove pare vi sia la miglior vista per assistere al gran premio di Las Vegas. C'è poi una passeggiata esclusiva nella corsia dei box, dove poter visitare i garage delle varie scuderie.

Inoltre è possibile fare il grid walk e l'hot lap, quindi guidare a tutta velocità sul circuito del Nevada anche se non è ben chiaro quale auto verrà usata, forse l'Aston Martin Vantage safety car, o la medical car DBX707. Previsto infine un soggiorno di quattro notti in una suite a due piani, oltre che i trasporti da e per l'aeroporto, e la cerimonia di apertura sul red carpet al nightclbu XS.

Il pacchetto più economico costa “solo” 8mila dollari e include un biglietto Hospitality di tre giorni con cibo e bevande premium e altri vantaggi. Per la cronaca, i pacchetti da 5 milioni di dollari sono andati tutti esauriti.