Gp Las Vegas F1, la folle tassa sui locali: 'Si arriva a pagare milioni di dollari'

Vi abbiamo raccontato spesso e volentieri gli eccessi dei gran premi di Formula 1 negli Stati Uniti, e quello di Las Vegas, dove sono stati venduti biglietti da 5 milioni di dollari, è probabilmente l'emblema del lusso sfrenato senza alcuna ragione.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è in particolare il New York Post, che ha portato alla luce l'esistenza di una tassa per i locali di Las Vegas che in confronto fa sembrare i prezzi folli del menù del Gp di Miami soltanto bruscolini.

Come ben sapete il Gp di Las Vegas è cittadino, si correrà sulla famosa Strip, di conseguenza il circus ha deciso che tutti i locali che vengono “toccati” dal circuito dovranno pagare, secondo il NYP, ben 1.500 dollari per ogni cliente presente durante il Gp.

Si tratta di fatto di diritti di licenza, una somma alquanto esagerata tenendo conto che ipotizzando la presenza in contemporanea di 10 persone, un numero esiguo, si arriverebbe ad una tassa da 15mila dollari per circa due ore di spettacolo. Il compenso potrebbe potenzialmente toccare i milioni di dollari tenendo conto che a Las Vegas vi sono ristoranti, pub, disco e via discorrendo che possono ospitare migliaia di persone sulle proprie balconate, terrazze e spazi all'aperto in generale.

Chi non volesse accettare questa tassa vedrà la propria vista oscurata con delle barriere, come ad esempio dei teli fino ad arrivare a raggi luminosi puntati verso il locale per poter impedire ai clienti delle strutture di poter godersi dal vivo il Gp senza pagare il biglietto.

Si tratta di una tassa che ha mandato su tutte le furie i vari proprietari di locali di Las Vegas, che tra l'altro saranno già danneggiati dalla presenza del circuito cittadino con chiusura delle strade, passaggi deviati e via discorrendo.

“Stanno letteralmente cercando di estorcere soldi alla gente, dicendo che ostacoleranno la visuale della gara a meno che non li paghino. Sembra assurdo che chiedano soldi per un evento pubblico che si svolge in strada”, ha commentato il proprietario di un casinò.

Un altro ha aggiunto: “So che gli hotel sono arrabbiati per questo e stanno cercando di capire se stare al gioco. Stanno oltrepassando il limite dicendo a qualcuno che ha speso miliardi per la sua proprietà che prima chiudono la Strip per i lavori e poi chiedono loro di pagare per i posti a sedere“. E voi cosa ne pensate di questa tassa?