Al GP di Formula 1 di Miami si potrà saltare la fila pagando col riconoscimento facciale

Il primo GP di Formula 1 a Miami è andato in scena lo scorso anno facendo parlare di sé specialmente per via di alcune soluzioni fuori dagli schemi adottate durante l’evento, come il finto porticciolo costruito in un parcheggio. Quest’anno il GP di Miami sarà teatro di alcune originali novità, come il pagamento tramite riconoscimento biometrico.

Come riportato dal sito Fortune, uno degli sponsor del GP di Miami - ovvero la banca JPMorgan Chase & Co. - ha pensato di adottare un inedito sistema di pagamento nell’arco del weekend, che fornirà alcuni benefici a coloro che decideranno di utilizzarlo. Questa banca ha sviluppato un nuovo sistema di pagamento che vuole essere ancor più facile ed immediato di quanto non lo sia già attualmente.

In pratica, invece di utilizzare smartwatch o smartphone, questo nuovo sistema di pagamento si basa sul riconoscimento facciale o del palmo della mano, in questo modo il cliente non deve nemmeno tirar fuori i suoi device per pagare: “Essere in grado di implementare questo nuovo schema di pagamento basato sulla biometria migliorerebbe l'esperienza del giorno della gara per i nostri ospiti, poiché godranno di un nuovo processo di pagamento più rapido", ha affermato Ramon Peneda, chief information officer per il Gran Premio di Miami.

Per invogliare a sperimentare la nuova tecnologia, i visitatori del GP che utilizzeranno questo nuovo metodo potranno, ad esempio, saltare la fila al chiosco della birra. La F1 è la massima formula dell’automobilismo, ma oggi è anche un terreno di prova per nuove tecnologie da utilizzare anche al di fuori delle piste. E a proposito di nuovi circuiti da aggiungere al calendario, vi ricordiamo la clamorosa proposta di portare la Formula 1 a Brescia per rilanciare il turismo.