Il primo GP di F1 si tinge di rosso: doppietta Ferrari in Bahrein

Dopo mesi di attesa, finalmente la Formula 1 è tornata con il Campionato del Mondo 2022. Il primo GP in Bahrein si tinge di rosso grazie alla vittoria di Leclerc e all'ottima strategia della scuderia guidata da Mattia Binotto. Che questo sia l'anno della rivincita del cavallino rampante?

La F1-75 di Ferrari ha soddisfatto in questo primo GP le aspettative del team grazie ad una prestazione, quella di Leclerc e Sainz, brillante sin dalle qualifiche. Il monegasco, partendo dalla pole conquistata nella giornata di ieri, si è piazzato al primo posto dopo aver dominato l'intera gara nonostante gli agguati del Campione del Mondo, Max Verstappen, costretto al ritiro negli ultimi giri a causa dell'affidabilità della power-unit.

Sorte toccata anche al compagno della Red Bull, Perez, che al penultimo giro finisce in testa coda a causa di un problema al motore, ma non prima di essere stato superato da un bravissimo Sainz che ha dato modo alla Scuderia Ferrari di timbrare l'inizio della nuova stagione con una doppietta. Medaglia di bronzo per Lewis Hamilton e quarto posto per il nuovo acquisto Mercedes, George Russel. Impossibile non dare merito ad un incredibile Magnussen che dopo un anno difficile torna a donare punti preziosi alla Haas, fondamentali anche per la ricerca del nuovo sponsor.

