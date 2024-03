Gp F1 Melbourne 2024: vittoria Ferrari con Sainz! Clamoroso ritiro di Max Verstappen

Quanto accaduto a Melbourne, per il Gp di F1, ha quasi del clamoroso, visto che Max Verstappen ha dovuto lasciare anzitempo il circuito per un problema meccanico. Il pilota olandese dopo poche tornate si è parcheggiato mestamente ai box a seguito di un guasto ai freni.

Qualcosa è andato storto fra gli uomini della scuderia di Milton Keynes, visto che, ad un certo punto, è iniziato a intravedersi del minaccioso fumo dalla RB20, fuoriuscita che ha costretto Max Verstappen, quello che probabilmente diverrà il pilota più forte di sempre, al ritiro.

A spiegare cosa sia successo è stato lo stesso tre volte campione del mondo: “C’è stato un problema di surriscaldamento dei freni, è rimasto bloccato e questo ha causato il surriscaldamento. Era come avere una sorta di freno a mano attivo. La macchina è diventata molto difficile da guidare, è stato un peccato, perché all’inizio mi sentivo bene, nel giro di formazione sembrava andare tutto bene, penso che avessimo un buon passo per la gara, ma poi è andata così”.

Max Verstappen era scattato in pole ad Albert Park, ma con il freno posteriore bloccato non ha potuto fare nulla: “Non è mai bello ritirarsi – ha concluso - è un problema meccanico, sappiamo che può succedere ed è successo”.

E del primo ritiro in due anni dell'olandese ne ha approfittato Carlos Sainz, che dopo aver saltato il Gp dell'Arabia per l'appendicite, si è ripreso il suo sedile, occupato due settimane fa dal talentuoso Bearman, portando la SF-24 alla vittoria.

Un successo decisamente romantico, che forse pone fine a tutte le malelingue che in queste settimane, da quando cioè Lewis Hamilton ha firmato con Ferrari per il 2025, davano lo spagnolo poco motivato a correre sulla Rossa.

E invece il figlio d'arte, ad appena 15 giorni dall'operazione all'appendicite, è andato a regalare una splendida vittoria al team di Maranello, davanti a Charles Leclerc, per una doppietta che profuma d'altri tempi.

“Oggi è stata una bellissima gara – ha raccontato a caldo Sainz, come si legge su Motorsport.com - mi sono sentito molto bene, anche se un po’ rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra. Sono felice di aver vinto davanti a Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto. La vita è davvero pazzesca: prima il podio in Bahrain, poi l’appendicite, il rientro, questa vittoria…è davvero una montagna russa, ma sono felicissimo. Max? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare il DRS, che qui funziona molto bene”. Sainz ha aggiunto e concluso: “Ho capito che avrei vinto dal secondo giro. Mi sono accorto che eravamo veloci e potevamo gestire le gomme”.

Su Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti di oggi.