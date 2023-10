Gp F1 Hockenheim 1997: Michael Schumacher omaggia Fisichella facendogli da tassista

Ci sono pagine della storia del motorsport rimaste impresse nell'immaginario collettivo, e quanto accadde durante il Gp di Formula 1 di Hockenheim del 1997, fra Michael Schumacher e un giovane Giancarlo Fisichella, appartiene senza dubbio a questa categoria.

Michael Schumacher, vittima pochi mesi fa di un'intervista choc con l'AI, decise di omaggiare Fisico in Germania al termine di una gara decisamente sfortunata per il pilota italiano della Jordan, ad un passo dalla vittoria.

Quel 26 luglio di 26 anni fa, Fisichella partì dalla seconda posizione in griglia dopo una grande prestazione in prova, dietro a Gerhard Berger su Benetton e davanti a Michael Schumacher, all'epoca già in Ferrari.

La gara dell'italiano, 24enne, era stata praticamente impeccabile fino a che non fu vittima di un problema a pochi giri dal termine: la ruota posteriore della sua Jordan decise di esplodere vicino all'ingresso della corsia box, facendo finire fuori pista l'italiano.

Fisichella riuscì comunque a rientrare ai box, ma nel tragitto rovinò inesorabilmente la sospensione. Tentò comunque di rientrare in pista ma dopo qualche giro dovette mestamente abbandonare la sua monoposto a bordo pista, alzando bandiera bianca dopo una grandissima prestazione all'altezza dei primi della classe.

Lo capì bene anche il Kaiser, che vedendo Fisichella a bordo pista dopo aver tagliato il traguardo, chiamò lo stesso facendolo salire sulla sua Ferrari e dandogli così un passaggio fino al paddock.

Nel corso degli anni Fisico ha ricordato quel siparietto decisamente romantico che suona di Formula 1 d'altri tempi e proprio quest'anno ha postato uno scatto di quel memorabile momento con tanto di scritta: “Dopo una foratura e il ritiro nella fase finale del Gp di Germania del1997 nel vecchio Hockenheim Ring, quando stavo lottando per la vittoria… Michael Schumachera mi ha regalato un bellissimo passaggio ai box”, quindi l'hashtag ormai celebre #keepfightingmicheal, “continua a lottare Michael”, inerente le condizioni fisiche del campione tedesco, ritiratosi da anni a vita privata dopo una terribile caduta sugli sci.

Di recente Jean Todt ha spiegato che l'incidente di Schumacher ha avuto conseguenze, facendo chiaramente capire quanto i timori di un Michael non più come prima sono purtroppo reali.