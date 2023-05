Gp d'Europa 1997: quando Schumacher, Villeneuve e Frentzen fecero lo stesso tempo

Il Gran Premio d'Europa di Formula 1 del 1997 è restato nella storia per un evento più unico che raro: durante le qualifiche del sabato tre piloti, leggasi Michael Schumacher, Jacques Villeneuve e Heinz-Harald Frentzen, fermarono il cronometro sullo stesso identico tempo.

Schumacher, protagonista suo malgrado di un'intervista choc con l'IA, giunse all'appuntamento del Gp d'Europa del 26 ottobre del 1997 al primo posto in classifica, a quota 78 punti davanti al canadese su Williams, secondo a quota 77.

Era l'ultima gara della stagione '97 di conseguenza una sfida decisiva e che avrebbe potuto laureare per la prima volta campione del mondo in Ferrari il Kaiser. Prima dell'appuntamento, alla luce dell'altissima posta in gioco, l'allora presidente della FIA Max Mosley, dichiarò di aspettarsi correttezza e lealtà per i piloti in corsa per il titolo, ma il weekend si rivelò tutt'altro che amichevole e già al termine delle prove libere si registrarono tensioni con Eddie Irvine, compagno all'epoca di Schumacher in Ferrari, che definì Villeneuve “un pericoloso idiota”.

Nel corso del sabato, poi, successe qualcosa di davvero incredibile confermando quanto le monoposto di quella stagione fossero equilibrate: ben tre piloti registrarono lo stesso identico tempo, leggasi 1'21"072.

Il primo a fermare il cronometro fu Villeneuve, quindi 14 minuti dopo fu la volta di Schumacher e nove minuti dopo di Frentzen. Da segnalare che il quarto in griglia, Damon Hill su Arrows, segnò un ritardo di soli 58 millesimi, "frenato" dalle bandiere gialle esposte per segnalare la presenza di Katayama fermo in pista.

In base ai regolamenti FIA il primo pilota che registrava il tempo guadagnava la miglior posizione, di conseguenza Villeneuve partì primo davanti a Schumi. Fu purtroppo una gara nefasta per il tedesco visto che al 47esimo giro, alla curva Dry Sack, si fece sorprendere da un Villeneuve decisamente più veloce e nel tentativo di non far passare il canadese di fatto gli andò addosso, terminando anzitempo la propria gara.

Villneuve riuscì a continuare a correre piazzandosi al terzo posto assoluto e vincendo così il suo primo ed unico titolo mondiale. Alla luce di quel famoso scontro vengono alla mente le recenti parole di Herbert che ha definito Schumacher un pilota spietato.