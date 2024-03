Primo GP su Ducati per Marc Marquez: 'Più facile guidare, ti puoi quasi rilassare'

Buona la prima? Decisamente si! Come avete intuito dal titolo stiamo parlando di Marc Marquez che a Losail, in Qatar, ha corso il primo GP della sua carriera in sella a una Ducati, seppur un modello 2023 (comunque una moto campione del mondo). Com’è stata l’esperienza per il pilota spagnolo?

Bisogna essere onesti, da tempo non vedevamo Marc Marquez costantemente tra le prime posizioni della MotoGP. Gli ultimi anni in Honda ci hanno abituato a vedere il pilota spagnolo sempre in affanno, costretto a guidare la moto al limite per tentare di tenere il passo degli avversari - spesso finendo in ghiaia proprio per questo motivo. È sempre dura vedere un campione andare in difficoltà per motivi che vanno al di là del proprio talento (così com’è stato straziante vedere Luca Marini per la prima volta su una Honda sempre nelle ultime posizioni a Losail, ma questa è un’altra storia), la musica però con la Ducati è cambiata per Marquez.

“Fisicamente guidare la Ducati è molto più facile [della Honda, ndr]. Riesci a stare davanti e la moto non si muove poi tanto, anche quando guidi in maniera più fine, è davvero più semplice gestirla fisicamente. Sei talmente sicuro che in alcuni momenti puoi addirittura rilassarti sulla moto”. Non lo abbiamo ancora ricordato ma Marquez è riuscito ad arrivare al quarto posto dietro Bagnaia, Binder e Martin, probabilmente quelli che saranno i tre protagonisti chiave quest’anno.

Questo nonostante sia stata una gara difficile: “Domenica abbiamo sofferto più di sabato. Abbiamo applicato alla moto dei piccoli cambiamenti che pensavamo potessero aiutarci, così però non è stato, abbiamo capito che non avevamo imboccato la strada giusta. Dobbiamo ancora indagare su alcuni punti, ragionare sulle basi di cui disponiamo oggi per capire in che direzione andare”.

Bagnaia resta in ogni caso il riferimento “da battere”: “Questa domenica sono andato forte, uscivo bene dalle curve, riuscivo a frenare tardi, aprivo il gas in maniera ottima. Il riferimento in ogni caso è stato Pecco [Bagnaia, ndr] questo weekend, è andato davvero molto forte. Ci ha dato 3 secondi, dobbiamo dunque capire cosa ha fatto per andare più veloce di noi per migliorare, possiamo imparare da lui perché è il campione del mondo e conosce la Ducati meglio di ogni altro”.

Anche se Marquez può imparare da Pecco a guidare la Ducati, per Fagnani il suo vero obiettivo è Valentino Rossi in termini di vittorie.