Gp Canada, Leclerc e il casco di Gilles Villeneuve: prima lo stop poi l'ok della famiglia

Charles Leclerc si è recato in Canada, per il Gp in programma oggi, con un casco speciale, uno splendido elmetto dedicato alla leggenda Ferrari Gilles Villeneuve: inizialmente la famiglia del defunto pilota canadese gliel'aveva vietato poi il caso si è risolto.

L'ex pilota di Maranello morì in un tragico weekend a Zolder nel 1982 dopo aver scritto pagine memorabili della storia di Ferrari e del motorsport, pur senza mai riuscire a vincere un titolo.

Storica a riguardo la vicenda con protagonista Gilles Villeneuve e Didier Pironi di cui hanno fatto anche un documentario Sky. Si mormora che il Drake, Enzo Ferrari, avesse in cima alla lista dei preferiti proprio Gilles Villeneuve, ed è quindi facilmente intuibile quanto questo straordinario pilota sia importante per Maranello.

Proprio per questo Leclerc si è presentato in Canada con un casco dedicato al compianto Gilles con gli stessi colori e la stessa grafica. Peccato però che dopo la presentazione l'elmetto non sia stato indossato in pista, ne durante le prove libere di venerdì ne tanto meno durante quelle di sabato.

A svelare l'arcano ci ha pensato il giornalista di Sky Sports F1, Ted Kravitz, che ha raccontato di un reclamo dalla famiglia del canadese, a cominciare dal figlio di Villeneuve, Jacques, visto di recente all'opera con un laptop e un controller Xbox.

“All'inizio del fine settimana – le parole di Kravitz - la Ferrari ha pubblicato un post sui social media sul fatto che Gilles Villeneuve sarebbe stato onorato da Charles Leclerc, indossando una sorta di design ibrido sul casco. Sappiamo che la famiglia Villeneuve e Jacques Villeneuve non erano contenti dell'apparizione dei loghi Ferrari e dei loghi degli sponsor”.

Quindi Kravitz ha aggiunto: “La risposta della Ferrari e la risposta di Charles Leclerc? Hanno detto: 'Guarda, questo è assolutamente pensato per essere un tributo in buona fede. L'intenzione non è mai stata quella di utilizzare il casco di Gilles Villeneuve e il design per pubblicizzare i nostri sponsor. Si sono scusati molto la situazione non si è esacerbata e Charles Leclerc è tornato al suo casco originale".



Il caso alla fine è rientrato visto che Leclerc ha ottenuto il lasciapassare della famiglia di Villeneuve e ha potuto sfoggiare l'elmetto durante le qualifiche di ieri sera: peccato che non abbia portato troppa fortuna.