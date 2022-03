Durante il GP del Bahrain, l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro è scesa in pista: che sound!

Quando il team di Top Gear ci ha portato a bordo dell’Aston Martin Valkyrie per un giro sulla pista del Festival di Goodwood siamo rimasti a bocca aperta di fronte alle emozioni che regala l’hypercar di Gaydon, ma la Valkyrie AMR Pro è ancora più estrema.

Le Valkyrie “standard” stanno arrivano ai legittimi proprietari già dallo scorso novembre, e adesso anche la Pro è in dirittura d’arrivo, e Aston Martin l’ha portata in pista in occasione del primo gran premio di Formula 1 della stagione 2022, sul circuito del Bahrain.

L’hypercar estrema di Aston Martin è scesa in pista due volte durante il weekend, in particolare prima delle qualifiche ufficiali del sabato e proprio prima della gara domenicale. Alla guida del mezzo c’era il pilota e collaudatore Dirk Müller, che una volta sceso dalla vettura ha affermato: “È più vicina ad un'auto di F1 in termini di prestazioni di qualsiasi altra cosa che abbia mai guidato. La potenza, la maneggevolezza, la presa, tutto è perfetto”.

A differenza della Valkyrie standard, la AMR Pro è utilizzabile soltanto in pista, e estremizza i concetti del progetto originale, migliorandone ulteriormente l’aerodinamica già sopraffina, che permette accelerazioni laterali superiori ai 3g. Sotto al cofano c’è poi un motore V12 aspirato da 6.5 litri messo a punto da Cosworth, che sprigiona 1.000 CV e urla fino alla zona rossa posta a 11.000 giri/min. La carrozzeria è invece interamente in fibra di carbonio, così come i supporti delle sospensioni.

Aston Martin produrrà soltanto 40 esemplari della Valkyrie AMR Pro, e una volta che tutte le unità saranno consegnate ai rispettivi proprietari, inizierà un programma dedicato alle esperienze in pista, sulla falsariga di quanto fatto da Ferrari e Lamborghini.