Il calendario di tutti i GP 2023 di Formula 1, MotoGP e SBK in onda su Sky Sport

Sky Sport si prepara a una nuova stagione dei motori 2023 alquanto ricca, da seguire in televisione oppure in mobilità con Sky Go o NowTV. Oltre 320 le gare in programma ed ecco a voi il calendario unificato degli eventi Formula 1, MotoGP e SBK.

Se con la Superbike la festa è iniziata già il 26 febbraio, la Formula 1 inizia le danze il prossimo 5 marzo con il GP del Bahrain. Il grande circus della F1 vi terrà compagnia per 24 appuntamenti, inoltre vi ricordiamo che quest’anno sono previste anche le Gare Sprint. Il 18 novembre inoltre ci sarà il debutto in notturna a Las Vegas, mentre il 26 novembre ad Abu Dhabi ci si giocherà probabilmente il titolo all’ultima curva del campionato, almeno è quello che noi appassionati speriamo. (In basso trovate la galleria su cui è possibile zoomare sulle singole foto)

A proposito di Gare Sprint, la Formula 1 avrà 6 appuntamenti di questo tipo, la MotoGP invece avrà Sprint Race ogni sabato pomeriggio nei weekend di gara. Il primo appuntamento 2023 con la massima categoria delle due ruote sarà il 26 marzo in Portogallo, mentre l’ultima gara della stagione è a Valencia il 26 novembre, lo stesso weekend in cui finisce il campionato di F1 - per gli appassionati di motori dunque si preannuncia un fine settimane al cardiopalma.