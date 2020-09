Gordon Ramsey guida una Ferrari LaFerrari Aperta: la nuova supercar dello chef

Tutti ormai conoscono il nome di Gordon Ramsey. Lo chef britannico, diventato famoso in tutto il mondo per via dei suoi estremi programmi di cucina ancor più che per i suoi piatti, è un grande amante delle auto sportive e può vantare una collezione davvero eccezionale. Collezione a cui bisogna aggiungere una nuova Ferrari LaFerrari Aperta.

Nonostante nella collezione di Gordon Ramsey ci siano svariati marchi, sembra proprio che Ferrari sia il più amato dallo chef stellato. Nei suoi garage infatti figurano una LaFerrari (modello standard, non aperto), una particolare F12tdf, una Ferrari Monza SP2, oltre ovviamente alla nuova LaFerrari Aperta.

Un modello in serie limitata che può vantare un hard top in fibra di carbonio, che con la versione standard condivide le medesime caratteristiche tecniche: 963 CV provenienti da un motore V12 Ferrari da 6.3 litri, che funziona in combo con un sistema HY-KERS per il recupero dell'energia in frenata. La Ferrari LaFerrari sembra essere un vero must have per molte celebrità, Pierre-Erick Aubameyang ad esempio ne ha presa una coupé proprio di recente, per vederla in azione invece vi portiamo sulle autostrade tedesche dove un modello ha toccato i 370 km/h. Sempre una LaFerrari Aperta ha poi sfidato un kart sulle Dolomiti, guardare per credere.