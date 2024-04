Gordon Murray T-50 Niki Lauda, l'attesa è finita: il debutto della supercar nel weekend

Se non conoscete questa supercar, vi consigliamo vivamente di visitare il sito web "Gordon Murray Automotive" per scoprire una delle auto più interessanti del momento: la GMA T.50, presentata per la prima volta nel 2021 al Goodwood Members Meeting ed ora pronta per la presentazione ufficiale.

La cosa che salta all'occhio non appena ci si imbatte nel sito è uno slogan che recita (tradotto): "La produzione esclusiva è stata assicurata e assegnata", una frase molto insolita quando si parla di supercar, solitamente destinate a fette di pubblico molto ristrette e le quali consegne sono stabilite già prima dell'uscita ufficiale.

Fondata solo sette anni fa dall'omonimo Gordon Murray, l'uomo che ideò la leggendaria McLaren F1, GMA ha rapidamente attirato l'attenzione dei media automobilistici grazie a questo progetto. La T.50 è una vera auto sportiva che monta un motore Cosworth V12 da 3,9 litri. Se queste parole non bastano a descrivere questa supercar sentite il sound che emette la GMA T.50, vi lascerà senza fiato.

Oltre alla versione di produzione, la T.50 avrà anche una versione da corsa, chiamata T.50 Niki Lauda, che farà il suo debutto mondiale al Goodwood Members' Meeting del 2024 insieme alla versione stradale. La versione da corsa monta lo stesso motore della versione stradale, ma sviluppa 761 cavalli a 11.500 giri/min, rendendolo il motore più potente in rapporto alla cilindrata, persino più potente di un motore di Formula 1.

Con un peso di soli 890 kg sulla pista, grazie a una serie di elementi aerodinamici che generano un carico aerodinamico di 1.500 kg, il T.50 Niki Lauda è estremamente veloce.Per questa ragione, l'auto non poteva che montare dei dischi carboceramici Brembo con pinze a sei pistoncini sull'anteriore e a quattro pistoncini sul posteriore.

La produzione del T.50 è iniziata l'anno scorso e sarà limitata a un numero non divulgato di vetture, ciascuna al prezzo di 3,1 milioni di sterline tasse escluse (circa 3.642.000 di euro più tasse). I clienti che l'acquisteranno avranno a disposizione anche un pacchetto di servizi aggiuntivi che includerà una messa a punto personalizzata dell'assetto, addestramento su pista, corse e supporto clienti costante.

Il Goodwood Members' Meeting 2024 si terrà questo fine settimana, a partire dal 13 aprile, le T.50 saranno presenti accompagnate dal pilota dello sviluppo del progetto, Dario Franchitti. L'auto farà il suo debutto domenica 14 aprile.

