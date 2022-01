Gordon Murray in persona spiega i segreti della T.33: ecco perché è così speciale

Durante la presentazione della Gordon Murray Automotive T.33 tutti gli appassionati di motori sono rimasti incantati dall’ultima creazione del famoso designer, specialmente leggendo tutte le caratteristiche tecniche che la riguardano, ma il giornalista Harry Metcalfe ha avuto anche l’onore di intervistare Mr. Murray.

E per fortuna questa piacevole chiacchierata di 50 minuti è stata caricata su Harry’s Garage, il canale YouTube del giornalista, che in questo modo ci ha permesso di ascoltare il creatore che racconta la sua creatura. La T.33 è la sorellina minore della supercar T.50, erede della McLaren F1 a tre posti, e già da una prima occhiata è evidente che sia ispirata alle vetture sportive anni ‘60.

Ma quando diciamo che è una sorella minore, non vuol dire che offra di meno in termini di raffinatezze tecniche. La T.33 è un’auto piccola e apparentemente semplice, ma sotto alla carrozzeria filate e dalle forme organiche si nasconde una tecnica sopraffina, e lo stesso motore che equipaggia la T.50.

Si tratta di un V12 aspirato da 3.9 litri costruito in collaborazione con Cosworth, in grado di erogare 615 CV e raggiungere un clamoroso regime di rotazione di 11.100 giri/min. Un motore speciale, a cui si collega un cambio altrettanto fuori dal comune, realizzato in collaborazione con Xtrac, e attualmente il più veloce mai montato su una vettura stradale.

Il designer ci spiega che il cambio ha richiesto anni – e alcuni milioni di sterline – per lo sviluppo ma adesso riesce a trasferire tutta la potenza senza perdere nemmeno un pizzico di spinta tra una cambiata e l’altra, con un comportamento “seamless” paragonabile a quello delle monoposto di Formula 1.

Ma anche a livello estetico le sorprese non mancano, a partire dal comparto aerodinamico particolarmente sviluppato, ma nascosto alla vista dell’osservatore, perché l’aria viene sapientemente guidata all’interno e al di sotto della vettura. E analizzando la carrozzeria, Mr. Murray ci spiega che alla base delle formidabili auto GMA, c’è la volontà di creare un oggetto che possa essere utilizzato tutti i giorni, avendo anche dello spazio dove poter stivare eventuali bagagli. Ebbene, come altre vetture a motore centrale, la T.33 offre un vano di carico sotto al cofano anteriore, ma non finisce qui. I muscolosi passaruota della vettura nascondono al loro interno ulteriore spazio per alloggiare eventuali bagagli.

Nel corso del filmato ci sono tante altre piccole chicche che vale la pena ascoltare e osservare con i propri occhi, come la fattura del tetto in vetro, il motivo dell’assenza delle maniglie delle porte e tanto altro. Prendetevi qualche minuto, e gustatevi questo incontro tra gentlemen driver.