Gordon Murray Automotive toglie i veli dalla T.33 Spider per godere del V12 a cielo aperto

La scorsa estate avevamo appreso che i prossimi modelli di Gordon Murray sarebbero stati due SUV elettrici, ma oggi il famoso designer che ha dato i natali alla leggendaria McLaren F1 ha tolto i veli dalla GMA T.33 Spider, ovvero la prima V12 a cielo aperto del marchio.

Alla base del progetto c’è la Gordon Murray Automotive T.33 che conosciamo, con il suo motore V12 con limitatore a 11.100 giri/min realizzato in collaborazione con Cosworth e la ricercata aerodinamica a effetto suolo. L’auto è costruita tramite il processo di produzione iStream che combina tubi di alluminio con rinforzi in fibra di carbonio per il telaio, e la stessa carrozzeria è realizzata con la pregiata fibra nera.

Il motore ha una cilindrata di 3.9 litri ed eroga la bellezza di 615 CV e 451 Nm di coppia, ma il dato ancor più interessante è il peso, che in questa versione Spider sale di soli 18 kg, fermando l’ago della bilancia a 1.108 kg, portando avanti la tradizione del designer sudafricano, che mette sempre la leggerezza al primo posto.

E nonostante le dimensioni siano contenute e gli interni spartani (ma curatissimi e con rivestimenti di pregio) la T.33 Spider resta pratica grazie al bagagliaio frontale e ai due vani laterali nascosti sotto ai “muscoli” dei passaruota posteriori.

La produzione di questo nuovo modello inizierà una volta terminata quella delle T.33 standard, dunque lo start è previsto per l’estate del 2025. Ne verranno costruite soltanto 100 unità, ognuna con un prezzo di 1,89 milioni di sterline (circa 2,15 milioni di euro al cambio attuale).