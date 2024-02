Su Goole Maps spuntano le colonnine Plug&Charge: le novità in arrivo

Grazie alla funzionalità Plug&Charge, la ricarica di un veicolo elettrico risulta più semplice e veloce, poiché non si ha più la necessità di usare app e carte RFID. Google vuole promuovere la tecnologia e facilitare le cose agli utenti, segnalando direttamente su Google Maps le stazioni compatibili.

Le stazioni Plug&Charge consentono agli utenti di velocizzare la pratica di ricarica, basta infatti collegare il cavo alla vettura affinché quest’ultima possa dialogare con la colonnina e addebitare correttamente la corrente prelevata senza il bisogno di passare da un’app o una tessera RFID. Per utilizzare questa tecnologia è necessario innanzitutto avere un veicolo compatibile, come la nuova Volkswagen ID.3 2024 per fare un esempio, successivamente bisogna localizzare le stazioni che supportano il Plug&Charge, magari direttamente all’interno di un navigatore o di un’app dedicata alla ricarica.

Ormai sono diversi anni che Google lavora costantemente per migliorare l’esperienza degli utenti elettrici su Google Maps e, adesso, alcune indiscrezioni rivelano che Big G sta lavorando a un aggiornamento che miri a facilitare la ricerca di stazioni Plug&Charge; ricordiamo che al momento le stazioni di ricarica tradizionali sono già rintracciabili con Google Maps.

Google sta anche lavorando ad altri miglioramenti di Maps: dopo l’aggiornamento dell'interfaccia rilasciato l'anno scorso, presto sarà disponibile anche la funzionalità di salvataggio della posizione di parcheggio su Android Auto, consentendo al conducente di rintracciare la propria auto dopo la sosta, come già avviene su Mappe di Apple. Lo scopo è quello di fornire la via più veloce per raggiungere il nostro veicolo attraverso indicazioni pedonali fornite da Google, oltre ovviamente a ricordarci dove abbiamo parcheggiato la vettura.

Google Maps sta inoltre implementando la funzione Immersive View per la navigazione. Questa caratteristica è attualmente disponibile solo in alcune regioni, ma una volta estesa in più località nel mondo diventerà un metodo eccezionale per viaggiare verso nuove destinazioni. Questa funzionalità offre una simulazione multidimensionale che combina immagini a livello stradale, dati satellitari, previsioni sul traffico e informazioni meteorologiche, con l’obbiettivo di concedere un’anteprima del percorso più realistica. Un nuovo aggiornamento grafico sarà inoltre disponibile sui dispositivi mobili: la distribuzione dell’update avverrà progressivamente, con la versione per Android che sarà disponibile nelle prossime settimane.