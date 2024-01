Google svela quanti sono gli utenti di Android Auto: il numero è pazzesco

Android Auto va fortissimo! Con ben 200 milioni di utenti attivi, Google annuncia al CES di Las Vegas questo importante traguardo. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla suddivisione tra connessioni cablate e wireless, la popolarità di Android Auto è in costante aumento.

L'opzione wireless (a detta di Google) è in crescita grazie a dispositivi come gli AAWireless, che consentono di convertire la connessione cablata in wireless attraverso un adattatore dedicato. Questa soluzione sottolinea il ruolo fondamentale che Android Auto e applicazioni simili stanno assumendo nelle scelte dei consumatori per le nuove auto (l'ultima versione di Android Auto è stata lanciata a Luglio, ecco tutte le novità).

Inoltre, Google potenzierà Android Auto con nuove funzionalità, come l'integrazione avanzata con Google Maps, che permette di accedere a nuove informazioni dettagliate sul veicolo, come l'autonomia della batteria, e fornire suggerimenti di ricarica per i veicoli elettrici attraverso la varie stazioni di ricarica disponibili sul tragitto. Una delle più importanti novità di Android Auto arriveranno da Google Chrome.

L'azienda ha affermato che Android Auto è già compatibile con la maggior parte dei principali marchi automobilistici globali e che gli aggiornamenti aftermarket dei ricevitori multimediali rappresentano una soluzione vincente per ottenere Android Auto in modo più economico risparmiando circa 1000 dollari.