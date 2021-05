Anche Google sceglie l'elettrico: Jaguar I-Pace nuova auto Street View

Se possedete un cellulare Android o una vettura con Android Auto ci sono buone possibilità che abbiate usato almeno una volta nella vita Google Maps. Una delle sue funzioni più interessanti è Street View, una visione a 360° della strada.

Per riprendere ciò che si vede in Street View Google usa vetture equipaggiate con una particolare telecamera a 360°. Da oggi il colosso di Mountain View ha a disposizione la prima auto elettrica adibita a questo servizio: una Jaguar I-Pace. Per dodici mesi sarà usata per aggiornare le strade di Dublino, Irlanda.

La versione Street View del SUV inglese nasce dalla collaborazione tra Google e Jaguar Land Rover e oltre alla vistosa telecamera, montata sul tetto, è dotata di un lunotto rivisto per favorire la sistemazione del cablaggio e di un cruscotto personalizzato per facilitare al guidatore il controllo dei sensori. Gli strumenti ottici sono stati aggiornati per l'ultima volta nel 2017, quando Google progettò un sistema più compatto e capace di fornire immagini ad alta risoluzione.

La I-Pace di Google presenta sulla fiancata il logo di Street View, con uno short link che porta direttamente alla pagina principale del servizio. Lo scopo di questa vettura tuttavia non finisce qui, perché è dotata anche di sensori che permettono di registrare dati su biossido di azoto (NO2), anidride carbonica (CO2) e polveri sottili (PM2,5). Questi dati vengono gestiti dall'Environmental Insights Explorer di Google e poi valutati, in questo specifico caso, dal comune di Dublino. Si tratta di uno strumento essenziale per valutare la qualità dell'aria.

Android Auto è in continua evoluzione, non perdetevi le novità della versione 2021, tra cui split screen e giochi. Inoltre, quest'anno Google Maps vedrà l'introduzione di Photo Path, una funzione che elabora le foto degli utenti per offrire una funzione simile a Street View anche nei sentieri più angusti in cui non è permesso circolare con l'auto.