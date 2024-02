Google ha rilasciato Android Auto 11.4, come scaricare subito l'aggiornamento

Google ha iniziato il rollout di una nuova versione di Android Auto, nello specifico parliamo della 11.4 che però - purtroppo - non è stata accompagnata da un changelog. Cerchiamo dunque di capire quali novità porta con sé.

Se siete degli smanettoni del mondo Android saprete bene che Google non aggiorna il changelog di Android Auto con gli aggiornamenti minori, solo quando si tratta di major update, motivo per cui le “novità” dell’app sono ferme a gennaio 2024. Tuttavia ogni nuova versione porta sempre con sé qualche novità, pensiamo soprattutto a risoluzioni di bug ed errori, e viste le (dis)avventure degli ultimi tempi ogni utente Android non dovrebbe fare altro che correre ad aggiornare (sempre più utenti passano ad Apple CarPlay per i bug di Android Auto), nella speranza che Google abbia migliorato l’esperienza utente, soprattutto in modalità wireless.

Se sul Google Play Store non riuscite ancora a vedere l’aggiornamento di Android Auto, su Softpedia potete scaricare l’apk di Android Auto 11.4.6408 in versione stabile, altrimenti non vi resta che aspettare che l’update arrivi anche a voi in via “ufficiale”. Anche se questo update non presenta novità di rilievo, sappiamo in ogni caso che Google sta lavorando per portare l’intelligenza artificiale su Android Auto. L’assistente vocale di sistema potrà infatti riassumere per voi dei lunghi messaggi di testo che potrebbero distrarvi durante la guida, oppure - navigando verso una destinazione - l’assistente potrebbe chiedervi se volete condividere l’ora di arrivo con un contatto in rubrica. Nel frattempo però godiamoci le risoluzioni dei problemi, nelle settimane a venire arriveranno sicuramente novità più succose.