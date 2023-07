Google rilascia Android Auto 10: la nuova app è in rollout

Se utilizzate regolarmente Android Auto, molto probabilmente in questo preciso instante avete installata sul telefono una variante della versione 9.9. Google ha però iniziato il rollout di Android Auto 10, che sarà dunque presto disponibile per tutti: cosa c’è di nuovo?

Anche se il cambio di versione potrebbe lasciar intendere che si tratti di un major update, in realtà i cambiamenti non sono tantissimi. Google ha migliorato la stabilità generale dell’applicazione e sistemato qualche bug di minore entità. Gli uomini di Mountain View hanno poi aggiornato l’animazione di Google Assistant quando l’assistente viene richiamato, inoltre è stata migliorata la funzionalità Non Disturbare.

Quest’ultima novità in realtà appare anche nel changelog della versione 9.9.632624, assieme alla possibilità di utilizzare la modalità Buio sullo schermo dell’auto in maniera slegata dal telefono, dunque è probabile che con la versione stabile di Android Auto 10.0.6328 non ci siano grandi cambiamenti.

Il rilascio dell’aggiornamento sta avvenendo, come al solito, in maniera graduale in tutto il mondo. Nel caso in cui vogliate subito installare la versione aggiornata di Android Auto trovate l’apk della versione 10.06328 su APK Mirror; poiché non ci sono grandi cambiamenti tra la vecchia e la nuova versione vi consigliamo in ogni caso l’update automatico di Google.