Google Maps o Waze come navigatore di default su iPhone, sarà più semplice grazie alla UE

Nei giorni scorsi Apple ha rilasciato il suo software iOS 17.4 per iPhone, un aggiornamento storico che include un sacco di novità spinte dall’Unione Europea per favorire la concorrenza digitale. Anche grazie a questo sarà più semplice impostare Google Maps come navigatore predefinito. Cerchiamo di capire cosa significa.

Negli ultimi anni Apple ha lavorato moltissimo per migliorare l’applicazione Apple Maps (in Italia si chiama semplicemente Mappe) e continuerà a farlo anche prossimamente, rendendo la navigazione sempre più precisa e dettagliata. Il colosso di Cupertino vuole insomma che non abbiate l’esigenza di usare Google Maps, Waze e altre app di navigazione. Qualora invece foste affezionati in maniera imprescindibile a navigatori alternativi, prossimamente sarà più semplice impostare di default una di queste app - proprio grazie al Digital Markets Act che sta portando un po’ di subbuglio all’interno delle Big Tech.

Apple ha preparato un documento lungo 12 pagine per spiegare come soddisferà tutte le regolamentazioni europee, i controlli di default per la navigazione però arriveranno solo entro marzo 2025, non subito. Per ora, con iOS 17.4, la mela morsicata ha aperto il suo sistema operativo a Store di app alternativi e ha reso più semplice la scelta di un browser alternativo a Safari. Per le mappe ci vorrà il prossimo anno, nel frattempo già alla fine del 2024 iOS 18 dovrebbe portare molte più funzioni su Apple Maps, con una ricostruzione delle città più dettagliata e una navigazione turn-by-turn semplificata, dettaglio che è già possibile sfruttare sul quadro strumenti digitale sulle auto compatibili tramite CarPlay con iOS 17.4. Apple vuole insomma che i propri utenti non abbiano bisogno di cambiare navigatore...

In alternativa il sistema vi permetterà di utilizzare di default applicazioni come Google Maps, Waze, HERE WeGo, OsmAnd e Magic Earth. Una volta entrato in vigore, l’aggiornamento vi farà scegliere il navigatore di default alla prima apertura di Mappe. Alcune applicazioni permettono già oggi di scegliere un navigatore alternativo ma l’integrazione sarà completa e semplificata.