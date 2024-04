Google Maps sempre più simile a Waze, anche su iPhone: in arrivo una nuova funzione

Pur essendo due app di navigazione appartenenti al gigante di Mountain View, Google Maps e Waze si differenziano per visualizzazione grafica e funzioni, ora però una possibilità chiave di Waze dovrebbe arrivare su Maps grazie a un aggiornamento.

Come ben sappiamo, Waze è decisamente più “social” di Google Maps, con gli utenti che hanno la possibilità di segnalare ad altri utilizzatori praticamente qualsiasi problema lungo la strada, dai lavori stradali agli incidenti (Waze segnalerà anche le strade più a rischio). Google Maps non si è mai rivelata altrettanto interessata alla cosa, limitando la segnalazione degli incidenti solo in alcuni Paesi ed esclusivamente su Android. Ora però anche gli utenti Apple CarPlay potranno segnalare la presenza di un incidente lungo il percorso e non solo.

Stando al codice di Google Maps, per l’appunto, la funzione sarebbe in dirittura di rilascio, ancora però non sappiamo quando il colosso americano riuscirà a pubblicare l’aggiornamento in tutto il mondo. Di sicuro gli utenti che utilizzano Google Maps su Apple CarPlay potranno presto segnalare la presenza di incidenti, autovelox e molto altro.

Google Maps diventa dunque sempre più simile a Waze, anche nel mondo Apple, a a Mountain View potrebbero decidere di accorpare le due realtà per fare solo una grande, ultra-funzionale applicazione, sappiamo però che non è nell’interesse di Big G unire le due app - almeno per ora. Waze è un brand di successo a sé stante ed è molto più probabile che Google lasci il pubblico libero di decidere quale app usare, del resto Maps include anche svariate funzioni più “lifestyle” riservate a negozi, ristoranti e attività commerciali in genere, un aspetto che agli utilizzatori di Waze potrebbe interessare meno. Troviamo in ogni caso “costruttivo” che le due app condividano funzioni chiave. Nel frattempo Google Maps è sempre più utile agli utenti elettrici.

