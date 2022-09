Google Maps, da oggi si può selezionare tipo motore per seguire strada più efficiente

Dopo avere lanciato il costo dei pedaggi visibile su Google Maps, gli sviluppatori del servizio di navigazione della Grande G distribuiscono una funzionalità molto importante: la selezione del motore dell’auto per seguire il percorso più efficiente in termini di consumo di carburante.

Questa feature è stata lanciata ancora a inizio 2022 negli Stati Uniti, in Canada e in Germania per una prima fase di test, e il funzionamento è molto semplice: il sistema, alla ricerca di un percorso da seguire, evidenzierà le indicazioni stradali che utilizzano meno carburante con un badge a foglia.

Inoltre, sarà possibile visualizzare maggiori dettagli sulla scelta effettuata dall’algoritmo: ad esempio, la didascalia indicherà quanto carburante si risparmia – che si tratti di motore a benzina, diesel, elettrico o ibrido – e sulla base di quali criteri. Questa feature considera ovviamente i vantaggi lato efficienza dei motori diesel a velocità elevate, o degli elettrici e ibridi in tratti trafficati o con molti semafori.

Si stima, al momento, che dal lancio oltreoceano Google Maps abbia contribuito a rimuovere più di mezzo milione di tonnellate di emissioni di carbonio, pari alla rimozione dalla strada di 100.000 auto a combustione. Evidenziamo poi che, se lo desiderate, potete disattivare questa feature tramite le “Opzioni percorso” nelle impostazioni per percorrere sempre e soltanto la strada più veloce.

Il lancio della feature avviene oggi, 7 settembre 2022, in circa 40 paesi europei; potrebbe comunque non risultare disponibile in queste ore, poiché la distribuzione avviene gradualmente.

Parlando sempre di sistemi smart per i viaggi in auto, Tesla ha aggiornato la Modalità Teatro.