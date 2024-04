Google Maps come Tesla, in arrivo aggiornamento per chi viaggia in elettrico

Transizione elettrica non significa soltanto auto a batteria ma anche stazioni di ricarica e applicazioni. Tra queste anche Google Maps semplificherà la ricarica, stanno infatti per arrivare nuove funzioni per chi viaggia in EV.

Diciamo la verità, l’aspetto legato alla ricarica e alle colonnine non lo stiamo gestendo affatto bene (usiamo il plurale maiestatis anche se gli utenti non hanno alcuna colpa...). Sul nostro smartphone abbiamo una decina di applicazioni differenti per ricaricare in elettrico (quanto costa ricaricare dopo i rincari di A2A?), tutti operatori che hanno la proprio rete oppure offrono una selezione di più distributori, bisogna dunque destreggiarsi fra diversi applicativi per cavarne qualcosa di buono.

Google vuole semplificare tutto facendovi trovare con più facilità le stazioni di ricarica, ma non solo. Big G ha promesso un grosso aggiornamento di Google Maps “in arrivo nei prossimi mesi” potenziato dalla IA, che sarà in grado di dirvi dove si trova una determinata stazione e quante colonnine sono disponibili - così da non avere sorprese all’arrivo. La navigazione verso le location sarà più dettagliata, inoltre sapremo a che potenza potremo ricaricare e quanto tempo dovremo fermarci prima di proseguire il viaggio.

Le nuove funzioni per EV dovrebbero arrivare anche sull’app di Google Maps per smartphone, l’azienda di Mountain View però aggiornerà prima le autovetture che montano Android Automotive, pensiamo dunque alle Renault, alle Volvo e alle Polestar. Volendo fare un confronto, con il nuovo aggiornamento si potrà organizzare un viaggio elettrico su Google Maps come se si fosse a bordo di una Tesla (non perdete la nostra recente prova della nuova Tesla Model 3 2024 “Highland”), con l’app che ci dirà tutte le fermate da effettuare e quanto tempo passeremo fermi alla colonnina. Ovviamente su smartphone le funzioni saranno leggermente limitate, poiché il telefono non conosce lo stato di carica dell’auto come succede su Android Automotive. Non ci resta che attendere l’arrivo dell’update.

