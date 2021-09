Google Maps battuto da una Ferrari F8 Tributo: è Guinness World Record 2021

Un tempo si tendeva a utilizzare le mappe cartacee e un pizzico di intuito, oggi invece senza navigatore non riusciamo neppure a raggiungere il ristorante prenotato dagli amici il sabato sera. Eppure Google Maps, il più usato fra i navigatori, non è infallibile: Fabio Barone l’ha dimostrato con un Guinness World Record 2021.

Qual è stata l’impresa del presidente di Passione Rossa e grande appassionato del cavallino rampante? Raggiungere Capo Nord partendo dal centro di Roma in meno tempo rispetto a quanto previsto da Google Maps. Ebbene il navigatore dava 49 ore di viaggio, Fabio Barone è però arrivato a destinazione prima, battendo l’app di Mountain View a bordo di una Ferrari F8 Tributo (tornata intera, non come questa Ferrari F8 Tributo riconsegnata col telaio spezzato dopo un noleggio) assolutamente stock: 45 ore, 20 minuti e 37 secondi il suo tempo ufficiale.

Facile direte voi, a bordo di un bolide di Maranello: Google Maps si attiene ai limiti di velocità, ci vuole dunque un attimo a batterlo. E invece no: Barone ha rispettato tutti i limiti di velocità previsti dal percorso, per aprire effettivamente il gas solo lungo le Autobahn tedesche che ha attraversato, strade dove - lo sappiamo bene - non ci sono limiti di velocità (anche se qualcuno vorrebbe imporre dei limiti di velocità anche sulle Autobahn).

Comunque si è trattato di una piccola parte di percorso sui 4.400 km totali; Fabio Barone, accompagnato da Alessandro Tedino, si è fermato per fare 11 rifornimenti di benzina, uno ogni 400 km, che secondo le stime non hanno penalizzato in alcun modo l’impresa. A monitorare la regolare esecuzione della prova un team di 40 persone fra professionisti e tecnici che ha seguito la F8 Tributo da Roma a Capo Nord, così da verificare la totale assenza di irregolarità. Ebbene per il presidente di Passione Rossa è il quarto record mondiale a bordo di una sportiva di Maranello, i nostri complimenti.