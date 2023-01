Google annuncia il nuovo Android Auto 2023 e le mappe HD per Automotive OS

Se fino a qualche anno fa l’infotainment era considerato quasi un vezzo premium, oggi è un aspetto chiave delle auto di nuova generazione, non a caso fra Apple e Google è guerra aperta (e forse per il momento la battaglia fra Apple e Google la sta vincendo Apple). Big G però non resta a guardare ed ecco arrivare Android Auto 2023 e le mappe HD.

Presentato in pompa magna al CES 2023 di Las Vegas, il nuovo Android Auto 2023 si appresta a diventare più smart di prima, soprattutto per quanto riguarda la semplicità di utilizzo. Inoltre, grazie all’utilizzo delle nuove mappe HD, le vetture con Android Automotive OS potranno utilizzare molti più dettagli in fase di navigazione, addirittura i sensori della guida assistita (e prossimamente quelli della guida autonoma) potranno dialogare costantemente con le mappe, che potranno così suggerire la presenza di più corsie, di curve più o meno marcate e così via.

Sappiamo già che le nuove mappe HD si apprestano ad arrivare sulle auto a marchio Volvo e sulla Polestar 3, mentre la Polestar 2 potrà sfruttare i nuovi comandi remoti di Google Assistant. Come visibile nel nuovo video promozionale di Android Auto, il sistema rimarrà compatibile con diversi formati di schermo, da quelli più piccoli a quelli verticali delle nuove Renault. Inoltre i tecnici di Google hanno migliorato anche la possibilità di suddividere lo schermo in maniera più intelligente, mostrando fino a tre applicazioni in contemporanea.Al pari del mondo Apple, si potrà impostare sul proprio telefono Android una chiave digitale da condividere - eventualmente, in caso di bisogno - con amici, colleghi o familiari. Con gli ultimi telefoni Samsung e Pixel si potrà inoltre effettuare telefonate tramite Whatsapp. Non vediamo l’ora di testare le nuove funzionalità messe a punto da Big G.