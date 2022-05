Google aggiorna Android Auto, ottiene nuovo design per migliorare navigazione

Con un nuovo post sul suo blog ufficiale, Google ha annunciato che aggiornerà Android Auto con un nuovo look capace di adattarsi a più schermi, di includere più funzionalità inedite e di semplificare l’esperienza d’intrattenimento all’interno del veicolo. Insomma: cambio di stagione, cambio di design.

Il sistema smart del robottino verde per le automobili di ultima generazione riceverà innanzitutto, come potete vedere dal video allegato alla notizia, un design a schermo diviso inedito che cerca sempre di mantenere visibili le informazioni più importanti per i conducenti, evitando così distrazioni alla guida. Grazie a tempi di caricamento ridotti, al controllo semplificato dei contenuti multimediali e a un Assistente Google più pronto a intervenire in caso di necessità, Android Auto si prepara quasi a una nuova era.

Inoltre, i veicoli con Android Auto avranno ora più opzioni di intrattenimento: oltre a YouTube sarà possibile accedere a ulteriori servizi di streaming precedentemente non compatibili e, come se non bastasse, gli sviluppatori stanno lavorando anche sull’opzione di trasmissione del feed audio-video dal telefono allo schermo installato nell’auto.

Riprendendo parte delle dichiarazioni della società, “Nel corso degli anni, abbiamo scoperto che ci sono tre funzionalità principali a cui i conducenti danno la priorità nelle loro auto: navigazione, media e comunicazione. Android Auto lancerà una nuovissima interfaccia che ti aiuterà a ottenere indicazioni stradali più velocemente, controllare i tuoi contenuti multimediali più facilmente e avere più funzionalità a portata di mano”.

Ciò non sarà comunque possibile su tutti i veicoli: ricordiamo, infatti, che diverse nuove BMW saranno senza Android Auto alla vendita a causa di problemi con i chip.