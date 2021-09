Goodyear ha realizzato pneumatici sferici per la Citroën Urban Collectif

Goodyear è tra i maggiori produttori di pneumatici al mondo, che si tratti di auto di produzione o da corsa. L'azienda è ben lieta di fornire le sue calzature anche per i concept, come nel recente caso della Citroën Urban Collectif.

Probabilmente sono gli pneumatici più folli mai creati da Goodyear: l'auto - o meglio il “concetto di mobilità rivoluzionario” - è caratterizzata da quattro pneumatici sferici posti agli angoli del telaio. Il concept è basato sulla piattaforma Citroën Skate ed è frutto della collaborazione tra la casa francese, Accor e JCDecaux. Inutile dire che si tratta di un modello elettrico a guida autonoma. La piattaforma potrà ospitare diversi tipi di carrozzerie/moduli in base all'uso prefissato.

Goodyear ha battezzato il prodotto, ciò che potremmo impropriamente chiamare "ruote", Eagle 360. All'interno di esse sono stati installati dei piccoli motori elettrici che garantiscono un movimento a 360°. L'idea proviene dalla sfera di movimento usata dai mouse per PC, questo prima che la tecnologia ottica prendesse il sopravvento.

“Crediamo che questo nuovo concept possa ridefinire l'idea della mobilità urbana: condivisa, elettrica e autonoma” ha dichiarato Vincent Cobée, General Manager di Citroën. La Citroën Urban Collectif funzionerà continuamente, grazie all'idea di ricaricare le batterie automaticamente durante i periodi di non utilizzo. Lo strano mezzo può raggiungere i 25 km/h, velocità che potrà essere ridotta - per motivi di sicurezza - in base all'area in cui opererà.

È chiaramente uno sguardo sul futuro, quello in cui le metropoli limitano la velocità massima urbana a 30 km/h. Per la casa francese è anche una ghiotta vetrina per mostrare le sue potenzialità elettriche. A proposito, i primi test della nuova Citroën e-C4 sono incoraggianti.