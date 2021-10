Goodyear lancia le nuove UltraGrip+ Performance SUV per l'inverno 2022

Anche questo 2021 sta volgendo al termine, senza neppure essercene accorti siamo arrivati a ottobre e il 15 del prossimo mese tornerà l'obbligo di avere gomme invernali, quattro stagioni oppure catene a bordo. Goodyear è pronta ad affrontare l'inverno con i nuovi pneumatici UltraGrip+ Performance SUV, oggi ancora più performanti.

Come il nome può suggerirvi, si tratta di pneumatici da SUV, uno dei mercati maggiormente in crescita degli ultimi anni. La tecnologia UltraGrip+ Performance di Goodyear, già premiata da Auto Bild dopo un test che ha coinvolto 11 marche di pneumatici differenti, comprende: Mileage Plus Technology, Winter Grip e Traction Protect.

Mileage Plus Technology presenta una migliore resistenza all'usura grazie all'elevata elasticità del battistrada, il che si traduce in maggiore durata e chilometraggio. Winter Grip denota una nuova mescola che migliora l'elasticità della gomma alle basse temperature, fornendo una maggiore aderenza sia su neve che su ghiaccio.

Infine Traction Protect indica l'utilizzo di una resina che migliora le capacità di deformazione del pneumatico. In questo modo la frenata è più sicura e veloce, con meno perdita di aderenza. La gamma UltraGrip Performance+ SUV presenta 33 misure da 16 a 20 pollici che coprono una vasta line-up di SUV e Crossover fino ai grandi 4x4 premium.



