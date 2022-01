Goodyear ha creato i pneumatici senza camera d'aria dei robot autonomi Starship

Il reparto Ricerca e Sviluppo di Goodyear è come sempre in fermento e quest'anno ha lanciato non una ma ben due novità concept: la prima è un pneumatico realizzato per il 70% con materiali sostenibili, la seconda è caratterizzata da pneumatici senza camera d'aria per i robot autonomi Starship.

A inizio dicembre siamo volati nella Lapponia Finlandese per vedere come Goodyear testa i pneumatici invernali che poi possiamo acquistare e installare a bordo delle nostre auto. Il 2022 della The Goodyear Tire & Rubber Company è invece iniziato con i pneumatici sostenibili al 70%, con l'azienda che conta di arrivare al 100% entro il 2030, e con nuovi pneumatici senza camera d'aria per i robot autonomi di Starship Technologies, una società del portfolio di Goodyear Ventures.

L'azienda costruisce e gestisce una rete di 1.000 robot autonomi che trasportano e consegnano direttamente ai clienti pacchi, generi alimentari e cibo, coprendo di fatto quelle che possiamo considerare le "consegne dell'ultimo miglio". Per questi robot Goodyear ha creato un pneumatico apposito, con i primi test che hanno restituito risultati eccellenti in termini di usura del battistrada, frenata e smorzamento delle vibrazioni.

"Siamo entusiasti di estendere le nostre esclusive soluzioni di pneumatici a nuove forme di mobilità", ha dichiarato Michael Rachita, direttore senior del programma dei pneumatici senza camera d’aria di Goodyear. "Il settore delle microconsegne presenta una serie di esigenze diverse per quanto riguarda il pneumatico e la nostra tecnologia NPT è ideale per soddisfarle e per consentire un'attività di lunga durata con ridotta manutenzione".

"I nostri robot di consegna effettuano migliaia di consegne ogni giorno in condizioni atmosferiche e terreni di ogni tipo", ha invece detto Siim Viilup, responsabile dell'ingegneria meccanica di Starship Technologies. "Per essere sicuri di poter stare al passo con la crescente domanda dei nostri servizi, abbiamo bisogno di pneumatici che siano affidabili e che mantengano i nostri robot in movimento 24 ore su 24 e in tutto il mondo. È interessante vedere come questi nuovi pneumatici offrano affidabilità e risparmi sui costi con il progressivo aumento della nostra attività".