Goodyear al CES 2023 con uno pneumatico sostenibile al 90%

Goodyear, la celebre azienda di pneumatici famosa in tutto il mondo con la quale siamo stati al Circolo Polare Artico per testare diversi tipi di gomme invernali, è presente al CES 2023 di quest’anno con una novità totalmente green: un pneumatico concept realizzato al 90% con materiali a basso impatto ambientale.

Goodyear Tire & Rubber Company ha appena presentato a Las Vegas il primo pneumatico concept realizzato al 90% con materiali a minor impatto ambientale. Pur trattandosi di un progetto sperimentale, lo pneumatico ha comunque superato i test del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ed è stato approvato per l’utilizzo stradale.

Rispetto a uno pneumatico tradizionale, il concept di Goodyear ha mostrato una minore resistenza al rotolamento, il suo potenziale dunque è enorme - visto che potrebbe far risparmiare carburante e ridurre le emissioni. Questo nuovo concept sostenibile al 90% arriva esattamente un anno dopo il progetto 2022 che arrivava al 70%, uno pneumatico sostenibile che in questo 2023 diventerà un modello di serie. Nel corso di quest’anno infatti Goodyear metterà in produzione questo particolare pneumatico green che verrà poi testato da alcuni fornitori partner dell’azienda.

Tornando al CES 2023, e dunque allo pneumatico realizzato con il 90% di materiali sostenibili, siamo in grado di darvi qualche informazione tecnica aggiuntiva. Se siete curiosi di sapere come Goodyear sia riuscita a realizzare il progetto, sappiate che questa particolare gomma include quattro diversi tipi di nerofumo prodotti mescolando metano, anidride carbonica, olio di origine vegetale e olio di pirolisi estratto da pneumatici a fine vita. Queste versioni di nerofumo riducono le emissioni di carbonio e promuovono un’economia circolare.

L’olio di soia poi aiuta questo pneumatico a mantenere la mescola flessibile rispetto ai cambiamenti di temperatura e riduce l’uso di prodotti a base di petrolio. Il prodotto include anche una silice di alta qualità prodotta dal residuo della * lolla di riso (RHA silica), mentre il poliestere viene riciclato da bottiglie utilizzate. Le resine tradizionali a base di petrolio sono inoltre sostituite da resine di pino bio-rinnovabili, infine abbiamo fili per talloni e corde d’acciaio provenienti da acciaio riciclato. Nel concept Goodyear sono presenti anche polimeri certificati ISCC per il bilancio di massa di materie prime bio e biocircolari.

L’impegno di Goodyear a sostegno dell’ambiente è evidente e già oggi 8 gamme di pneumatici e alcuni modelli Racing includono olio di soia. Dal 2018 inoltre l’azienda ha raddoppiato l’utilizzo di silice RHA nei suoi processi di costruzione. Sempre a proposito di Goodyear nel 2021 siamo saliti sul famoso dirigibile Blimp, vero e proprio simbolo dell'azienda.