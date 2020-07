Goodwood Speedweek 2020: rinasce il festival inglese della velocità

A meno che non ci si trovi, pad alla mano, alle prese con Gran Turismo o Forza Motorsport è difficile immaginare una competizione tra Formula 1 degli anni 70, mostri della Pikes Peak e SUV elettrici. Ad ovviare questa mancanza c'è il Goodwood Festival of Speed.

Organizzata fin dal 1993 da Charles Gordon-Lennox, duca di Richmond, la competizione è una vera passerella della storia dell'automobilismo. Auto di tutti i generi e di tutte le epoche si sfidano in uno stretto tracciato in salita lungo 1890 metri. L'attenzione mediatica verso l'evento è aumentata negli ultimi anni, spesso al Festival of Speed appaiono esemplari ormai creduti persi o vengono presentati nuovi modelli sportivi, come ad esempio la McLaren Senna GTR nella scorsa edizione.

Gli oltre 100.000 spettatori hanno reso impossibile disputare l'evento in piena pandemia, ma per nostra fortuna il duca di Richmond non si è arreso: l'evento 2020, denominato “Speedweek”, si svolgerà dal 16 al 18 ottobre. Niente pubblico ovviamente, si potrà gustarselo da casa tramite streaming. Niente salita, le auto gareggeranno nell'altrettanto storico Goodwood Motor Circuit, sicuramente noto ai giocatori di Gran Turismo Sport. Ma non è finita qui: si terrà anche un rally nei boschi vicini alla tenuta del duca, un appuntamento fisso dall'edizione 2005, e per la prima volta le auto potranno sfrecciare per i giardini della tenuta nella Goodwood Gymkhana.

Nell'ultimo giorno sarà caccia al record: le auto più veloci al mondo si sfideranno per cercare di battere il record del Goodwood Motor Circuit. Ciliegina sulla torta l'asta di Bonhams, in cui automobili rarissime saranno vendute online.

L'appuntamento è quindi per il 16, 17 e 18 ottobre, lo stravagante evento sarà trasmesso gratuitamente sul sito ufficiale e sui canali social di Goodwood.