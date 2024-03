Al Goodwood Festival 2024 spazio all'auto da drift più estrema di sempre: è una McLaren

Il drifting rappresenta una delle "discipline" automobilistiche più affascinanti di sempre. Nel corso degli anni questa partica ha acquisito lo status di uno sport a sé stante, con i suoi campioni e veicoli iconici. Questa McLaren P1 GTR sembra essere l'incarnazione definitiva di auto da drift.

Questo progetto è il risultato di una grande collaborazione tra l'elaboratore di nome "Lazante", noto per il restauro di auto d'epoca e il suo amore per le McLaren, "Mad Mike Whiddett", rinomato pilota di drifting neozelandese, e "O'Gara Coach", concessionaria di auto di lusso con sede a Beverly Hills. Il processo ha di fatto trasformato l'auto nella "Madmac".

La Madmac è essenzialmente una versione estrema della McLaren P1 GTR, originariamente concepita per l'uso in pista. La P1 GTR di partenza, alimentata da un motore V8 biturbo da 986 cavalli, rappresenta un'evoluzione delle leggendarie vetture McLaren da competizione come la F1 GTR, vincitrice a Le Mans nel 1995. Con soli 58 esemplari prodotti, ciascuno dal valore superiore ai 2,4 milioni di dollari, la P1 GTR è una vera rarità.

Sebbene i dettagli precisi delle modifiche apportate per trasformare la P1 GTR in Madmac non siano stati ancora rivelati, è certo che il progetto sia in fase di sviluppo sia nel Regno Unito che in Nuova Zelanda, in una collaborazione costante tra i 3 attori che si sono presi carico di questo progetto.

La presentazione ufficiale della Madmac è prevista per luglio al Goodwood Festival of Speed 2024, seguita da un tour mondiale che porterà l'auto da drift sulle piste di tutto il mondo. In un vecchio articolo, vi parlammo del vero Drift King. Si chiama Keiichi Tsuchiya, e vi raccontammo del suo stupore di fronte alle potenzialità della Dodge Challenger Hellcat.

Uno dei drift più famosi della storia proviene dal mondo del cinema, in particolare ci riferiamo alla famosissima scena di "Fast and Furios Tokyo Drift" nel quale i protagonisti, in un inseguimento nel centro di Tokyo, eseguono una derapata nella famosa piazza a Shibuya. La "derapata di Shibuya" in realtà fu girata illegalmente, le autorità non avevano concesso l'autorizzazione al ciak, e per eseguirla la Universal fece ricorso ad uno stratagemma.

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.