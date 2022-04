Ora Good Cat GT, la compatta elettrica cinese che sembra una Porsche in miniatura

Ora è una casa costruttrice cinese che fa parte del grande gruppo Great Wall ed è specializzata in particolare nella produzione di auto e SUV completamente elettrici. All’interno della sua gamma c’è anche una vettura compatta, la Ora Good Cat, che arriverà anche in Europa con un prezzo molto competitivo.

E una delle caratteristiche principali di questa compatta che misura 4,23 metri di lunghezza è il suo look che sembra la caricatura di una Porsche, in particolare nell’allestimento GT che vedete nel post Facebook allegato qui sotto, pubblicato da CarNewsChina.com.

Nel vecchio continente si chiamerà soltanto Ora Cat e avrà a disposizione diversi allestimenti caratterizzati anche da differenti capacità in termini di batteria. La versione più pepata e sportiva è appunto la Ora Cat GT, che grazie al suo motore elettrico montato in posizione anteriore eroga 171 CV ed abbinato ad una batteria che può essere da 48 o 63 kWh: nel primo caso riesce a percorrere fino a 336 km, mentre con la versione più capiente può spingersi fino a 420 km.

Inoltre l’allestimento GT si permette qualche dettaglio estetico più sportivo con tocchi di colore in tinta rossa sui paraurti e sullo spoiler posteriore. Questa versione adotta anche delle ampie prese d’aria ai lati del paraurti, che assieme ai gruppi ottici dalla forma circolare, rendono il frontale davvero simile alle vetture di Zuffenhausen (a proposito, date un’occhiata della nuovissima Porsche 911 Sport Classic, un’edizione speciale che celebra il passato).

Ma a differenza delle supercar tedesche, la piccola Ora Cat dovrebbe sfoggiare un prezzo molto conveniente. I prezzi in Cina parlano di una vettura che parte dai 14.000 euro fino ad arrivare ai 18.000 euro della versione più potente e accessoriata, ma chiaramente la cifra subirà un incremento una volta arrivata nel nostro paese. Per il momento è disponibile nel Regno Unito, ma nel corso dell’anno dovrebbe arrivare anche in Italia con un prezzo attorno ai 29.000 euro.