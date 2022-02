Le prime gomme Michelin 'senza aria' potrebbero debuttare sulla prossima Chevrolet Bolt

Negli ultimi anni potreste esservi imbattuti in Uptis, il nome della tecnologia che riguarda degli speciali pneumatici progettati da Michelin la cui caratteristica principale è quella di non potersi forare. Impossibile direte voi, e invece è realtà, grazie ad una costruzione che non necessita più dell’aria per sostenere la gomma stessa.

Uptis significa Unique Puncture-proof Tire System, e nei prossimi anni li vedremo sul mercato, ma a quanto pare il loro debutto ufficiale potrebbe avvenire come primo equipaggiamento sulla prossima generazione della Chevrolet Bolt.

Ai microfoni di CNN Business, Alexis Garcin, presidente di Michelin North America, ha affermato che l’azienda “vuole portare la prossima generazione di Chevrolet Bolt con pneumatici airless”, aggiungendo che ciò potrebbe accadere nei prossimi tre o cinque anni.

L’attuale Bolt ha ricevuto un restyling nel 2021, quindi il tempo stimato per l’arrivo di una nuova versione è plausibile, senza dimenticare che Michelin ha già effettuato dei test di questi pneumatici a bordo dello stesso modello nel 2019, anno in cui le Uptis vennero svelate al grande pubblico, ma su cui la casa francese è al lavoro da oltre dieci anni.

Anzi, durante lo sviluppo di queste gomme speciali Michelin ha registrato oltre 50 brevetti, perché sia chiaro a tutti chi ha dato origine a questa nuova invenzione. Ma come funzionano? In poche parole, al posto dell’aria, il battistrada è sorretto da cinghie e raggi, sfruttando materiali come la fibra di vetro per sorreggere il peso della vettura.

L’assenza di aria rende impossibile la foratura, ma oltre a questo porta altri vantaggi, come il contenimento dei costi di produzione, riduzione delle materie prime necessarie e una notevole riduzione di energia utilizzata per la fabbricazione degli pneumatici stessi.

La sviluppo e la progettazione di nuove tipologie di coperture non si ferma per la casa francese, ma intanto prosegue anche il miglioramento della gamma esistente, con la recente introduzione del nuovo pneumatico Michelin Pilot Sport 5.