Gomme invernali: l'Audi A1 anteriore beffa la SQ7 integrale sulla salita innevata

L’ultima sfida di carwow ha avuto come protagoniste una Porsche 911 Turbo S e una Ferrari SF90 Stradale, ma quest’oggi invece il contesto è ben diverso dalla solita drag strip: il team inglese capitanato da Mat Watson ci porta infatti su una ripida salita innevata per farci toccare con mano quanto sono utili le gomme invernali.

Le protagoniste del confronto sono due modelli dei quattro anelli (a proposito, Audi cambierà il logo e il font sui prossimi modelli), ovvero un’Audi A1 a trazione anteriore e una SQ7 con la trazione integrale. La prima è equipaggiata con pneumatici invernali, mentre le seconda calza gomme estive, e come per magia la trazione integrale non può nulla contro la sfidante, e soccombe sulla fredda neve.

Il SUV di Ingolstadt su pneumatici estivi non è riuscito nemmeno a partire nelle prime fasi, e solo successivamente, controllando con attenzione l’acceleratore è riuscito ad allontanarsi dalla linea di partenza, ma si è fermato poco dopo, incapace di proseguire mano a mano che la superficie si inclinava. Al contrario, la piccola A1 scattava in avanti e proseguiva la sua corsa come se fosse su asfalto in una calda giornata estiva.

Ricordiamo infatti che la maggior fonte di grip offerto dalle gomme invernali non deriva da strane formule magiche o dalla chimica della gomma, bensì dai numerosi intagli presenti sul tassello, che “catturano” la neve a terra che poi crea attrito, e quindi grip, con la neve che si trova al suolo, dando così trazione. La gomma estiva invece ha un tassello liscio, che non riesce a catturare la neve e quindi non può fare altro che scivolare inesorabilmente.