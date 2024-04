Gomme bucate ai SUV a Milano, Parodi 'Non capite un tubo, chi ha il SUV è vostro alleato'

A inizio del mese di marzo decine di SUV a Milano si sono ritrovati con le gomme tagliate e bucate. Tutta colpa del Collettivo suv-versivo, che ha voluto mandare un messaggio contro gli Sport Utility Vehicle, definendoli delle auto che stanno “uccidendo” il clima.

A loro ha voluto replicare il noto Roberto Parodi, che dopo aver commentato la vicenda Fleximan, ha pubblicato un video in cui spiega: “Ci sono diversi proprietari di SUV... tra l'altro, quanto vi sta sul ca* questa parola... che si sono svegliati con le gomme a terra. Biglietto sul parabrezza da parte del Collettivo Suv-versivo con i loro slogan del ca*. Poi il collettivo... ma chi siete, i pronipoti di Potere operaio?”.

E ancora: “Mando alcuni messaggi anche io: primo, chi si ritrova la mattina con gomma a terra, mi scriva in direct, vengo io a rigonfiarla con il compromesso re che ho sul naftone, gratis, solo per il gusto di sfan*ulare sti esaltati”.

Roberto Parodi conclude il suo breve filmato segnalando al Collettivo di cui sopra che di fatto starebbero sbagliando obiettivo, visto che coloro che guidano i SUV a Milano, stando alle conoscenze del Parods, sarebbero persone piuttosto rispettose dell'ambiente, o almeno così sembrerebbe: “Secondo, cari amichetti dei centri sociali, non avete capito un ca* perchè a Milano centro – spiega ancora - tutti quelli che hanno il SUV oltre i 60mila euro, è gente che ha votato Sala, ha 3 bici al titanio di cui una col cartello "no oil", la figlia che si chiama Jacaranda e che gira con le Birkenstock ed è vegana”. Quindi conclude la sua disamina dicendo: “Avete sbagliato target, fagiani!”.

Il triste fenomeno delle gomme bucate ai SUV si è diffuso un po' in tutta Europa nell'ultimo anno, in particolare da quando si sono moltiplicate le manifestazioni ambientaliste per certi versi “hardcore”, estreme. Si tratta di un fatto decisamente fastidioso che reca un danno importante a chi lo subisce, così come del resto avviene quando i ragazzi di Ultima Generazione si siedono in strada, spesso incollandosi le mani all'asfalto, bloccando le auto, ma anche camion, ambulanze, e via discorrendo. Qui sotto il video di Parodi sui SUV.

