Le gomme senza aria Michelin sono realtà, ma Driven Media le ha costruite fai-da-te

La mobilità elettrica e la riduzione delle emissioni sono gli argomenti chiave di questo periodo, ma nell’industria automobilistica c’è fermento anche in altri ambiti. Toyota ha brevettato un volante gonfiabile ad esempio, ma anche i fornitori di componenti non stanno con le mani in mano, e a breve vedremo pneumatici senza aria.

Se pensate che sia pura fantascienza, ricredetevi, perché a breve Michelin rilascerà gli Uptis (Unique Puncture-proof Tire System), pneumatici “airless” la cui caratteristica principale è quella di non potersi forare. Ma se siete tra coloro che non sanno aspettare una nuova tecnologia, potreste seguire l’esempio di Driven Media.

Il ragazzi del canale YouTube inglese hanno deciso infatti di costruirsi in autonomia il loro pneumatico senza aria, e il risultato è stato alquanto interessante. Per mettere assieme le loro ruote fatte in casa sono partiti da un cerchione da 14 pollici derivato da una Ford Mondeo, su cui hanno imbullonato 15 tubi in PVC solitamente utilizzati per le tubazioni dell’acqua potabile, affiancati da tubetti dalla sezione inferiore che servono a smorzare le vibrazioni. Più di 300 dadi e bulloni tengono assieme la struttura, e il tutto è stato poi avvolto da un battistrada prelevato da un normale pneumatico.

Una volta assemblate, le ruote sono state montate su una Caterham Seven da 800 kg, con ognuna di esse chiamata a sostenere circa 200 kg. L’auto è stata condotta sia sulle strade urbane che in pista, e in tutte le situazioni si è comportata più che bene. Alle basse andature il comportamento delle ruote fai-da-te è analogo agli pneumatici a cui siamo abituati, ma a velocità più sostenute si innescano vibrazioni fastidiose, accompagnate da un comportamento più vago da parte dell’auto.

Come ci si aspettava, la guida sopra un prato di chiodi non ha sortito alcun effetto, e anche lo smorzamento sulle sconnessioni non ha restituito sensazioni così diverse dallo standard. In ogni caso l’ex pilota Scott Mansell, volto di Driven Media, non poteva fare a meno di testare l’auto in condizioni limite, e quindi si è cimentato in qualche momento 'drift'. Ma come si sono comportate in questo frangente? Premete ‘Play’ e godetevi lo spettacolo.