Le gomme senza aria di Goodyear montate su Tesla Model 3: il video ufficiale

Sognate dei pneumatici senz'aria che non richiedano manutenzione? Goodyear li sta sviluppando e li sta già testando a bordo di una nuova Tesla Model 3.

La scelta di provare questi pneumatici rivoluzionari su una Tesla non è affatto casuale, l'azienda americana ha infatti intenzione di svilupparli appositamente per le auto elettriche, del resto la loro commercializzazione non avverrà prima del 2030 (e dal 2035 l'Europa vuole fermare la vendita di auto a benzina).



Finora abbiamo usato la parola "pneumatici" per comodità, tecnicamente però si tratta di gomme non-pneumatiche, come ha specificato la stessa Goodyear: "Come parte del nostro impegno a rendere sostenibile la mobilità di oggi e del futuro abbiamo esteso i test delle nostre gomme non-pneumatiche, senz'aria, a bordo di veicoli ad alte prestazioni. Fino ad ora abbiamo eseguito con successo test di durata fino a 160 km/h, adesso siamo passati a un'architettura alternativa."



Secondo Goodyear, queste nuove gomme si comportano in maniera eccezionale fino a 88 km/h, per avere un'idea di come funzionano vi basta mandare in play il video pubblicato ufficialmente dalla società. Perché queste particolari gomme airless promettono di essere rivoluzionarie? Secondo Goodyear sono più sicure, non hanno bisogno di manutenzione, durano molto di più degli pneumatici tradizionali, sono dunque più amiche dell'ambiente.



Se per queste nuove gomme ci vorrà sicuramente il 2030, l'inverno 2022 si può già affrontare con le Goodyear UltraGrip+ Performance SUV.