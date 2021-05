Golfista realizza un colpo da maestro: centra una BMW M8 in movimento da distanza siderale

Anche chi non ha mai giocato a golf in vita sua può apprezzare il gesto tecnico visibile attraverso il video in alto, caricato su YouTube dal canale ufficiale dell'European Tour. La clip testimonia om effetti tutta l'abilità del golfista professionista Marcus Armitage.

Per l'esecuzione del lancio è stata chiesta la collaborazione di Paul O'Neill, campione del British Touring Car Championship che si è messo al volante di una fantastica BMW M8 Competition Convertible nuova di zecca per rendere più ardua la vita ad Armitage.

Il duo, dopo una serie di analisi accurate, è riuscito a far precipitare la pallina da golf all'interno dell'abitacolo della berlina sportiva mentre quest'ultima accelerando si era portata a 277 metri di distanza dal punto del colpo. Tutto questo non è affatto avvenuto al primo tentativo, in quanto prima di quello decisivo sono arrivati vari colpi a vuoto e un finestrino crepato.

A ogni modo, la BMW M8 Competition in questione era assolutamente intonsa e in condizioni di fabbrica, anche per il fatto che non c'era alcun bisogno di ritoccarla per ottenere il record perché sì, è stato realizzato un record: quello precedente apparteneva al golfista Jake Shepherd e al pilota di Formula 1 David Coulthard, che nel 2021 misero la palla in macchina da circa 249 metri di distanza.

Nel frattempo la giuria dei Guinness World Records ha già ribadito la legittimità del tentativo e il rispetto di ogni cavillo, per cui l'esito è ormai del tutto certo. I nostri vivissimi complimenti vanno sia a Marcus Armitage che a Paul O'Neill.

A proposito di record legati al mondo dei motori vogliamo citarne altri due di particolare interesse. Il primo concerne un primato strappato di recente da un esemplare di Lamborghini Urus che ha dominato i ghiacci siberiani, mentre il secondo e ultimo riguarda un ambito piuttosto particolare: una Porsche Taycan ha battuto il precedente record di velocità massima in un edificio chiuso.