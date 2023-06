Golf, pronto il restyling 2024: sarà l'ultima versione termica poi spazio all'elettrico

La Golf 333 da 76mila euro è andata sold out in soli 8 minuti chiaro indizio di come passino gli anni, il design non venga stravolto, ma l'hatchback di casa Volkswagen continua ad appassionare milioni di automobilisti in tutto il mondo.

Sarà lo stesso quasi sicuramente anche per il prossimo modello, l'ultima versione di Golf con il motore termico, che sbarcherà il prossimo anno, 2024, sotto forma di restyling di metà vita. Si tratterà quindi di un “abbellimento” della Golf attuale per poi lasciare spazio ad un modello rivoluzionario che giungerà sul mercato molto probabilmente attorno al 2028.



L'arrivo del restyling dovrebbe permettere di risollevare le vendite, dopo un 2022 in cui la tedesca non è riuscita a salire sul podio fra le vetture più vendute nel Vecchio Continente, chiudendo in quinta posizione dietro a Peugeot 208, Dacia Sandero, VW T-Roc e Fiat 500. I dati hanno quindi evidenziato una domanda in decrescita del 14 per cento, per un totale di 177.203 unità piazzate.

Il restyling dell'ottava generazione della Golf è stato anticipato da un render non ufficiale che trovate su questa pagina, e che riteniamo alquanto verosimile in quanto vicino alla vettura “muletto” che è stata avvistata nelle ultime settimane al Nurburgring, durante i test pre-produzione.

Da quanto si è potuto appurare dalle immagini circolanti sul web, la Golf 2024 dovrebbe avere dei fari anteriori inediti, completamente ridisegnati rispetto a quelli attuali, ma anche un nuovo paraurti frontale con delle lamelle verticali.

La berlina è stata inoltre ipotizzata con delle lieve modifiche alle luci posteriori, come del resto sarà, per un restyling che in ogni caso sarà discreto, così come da tradizione delle aziende tedesche che non sono solite stravolgere le proprie vetture a metà vita, ma se mai ad aggiornarle.



Novità all'esterno ma anche all'interno, con un touchscreen più grande, molto probabilmente la stessa unità già vista sull'ID.7 da 15 pollici. Tutto tace infine per le motorizzazioni ma è probabile che molto dipenderà dall'approvazione o meno della tanto discussa norma Euro 7.