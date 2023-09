La Golf Gti col cambio manuale ora è salva? Tutto merito delle nuove norme Euro 7

Nel contesto della rigidità delle nuove norme europee sulle emissioni, le attuali modifiche e "alleggerimenti" potrebbero salvare Volkswagen. Inizialmente l'azienda aveva annunciato che avrebbe eliminato il cambio manuale dalla Golf GTI 2024, ma ha ammesso che potrebbe ripensare a questa decisione in caso di revisione delle norme.

Le case automobilistiche e i politici spesso dichiarano un impegno per l'ambiente, ma dietro le quinte emergono sempre dei contrasti. Il capo di Stellantis, Carlos Tavares, ha criticato le nuove normative Euro 7 sulle emissioni. Nel Regno Unito il divieto di vendere veicoli a combustione interna (ICE) entro il 2030 è stato posticipato al 2035. Allo stesso tempo, i paesi dell'UE stanno considerando un compromesso che allenterebbe i limiti di emissioni e ritarderebbe l'introduzione delle nuove misure previste per il 2025 per le auto e il 2027 per i furgoni.

Le case automobilistiche sostengono che rispettare gli obiettivi proposti comporterebbe costi elevati per la progettazione dei veicoli, aumentando i prezzi per i consumatori, soprattutto per le auto più piccole ed economiche. Queste sostengono anche che dovrebbero concentrarsi su veicoli elettrici invece di distogliere risorse da obiettivi temporanei con benefici limitati, dato che le vendite di auto ICE saranno vietate all'interno dell'Ue entro il 2035.

La distanza tra i propositi della politica e il mondo reale, fatto di costi, investimenti a lunghissimo periodo e programmazioni che devono essere ponderate al minimo dettaglio, spesso vanno in conflitto. Le nuove normative europee sulla stretta progressiva alle auto a combustione interna potrebbero essere uno dei casi più lampanti di questo decennio.

Ora, la Spagna, che detiene la presidenza dell'UE, ha proposto una bozza per l'Euro 7 che non modificherebbe i limiti di emissioni rispetto all'Euro 6 persino per le auto diesel. Tuttavia, questa proposta è in attesa dell'approvazione di altri paesi europei. Otto paesi, tra cui Francia e Italia, hanno invece chiesto la completa eliminazione della normativa Euro 7. Se tutto ciò dovesse concretizzarsi potremmo tranquillamente dire che la nuova Golf GTI 2024 avrà il cambio manuale.

Anche Mini si è espressa sul fatto che il cambio manuale sarebbe morto, almeno celebralmente usando una metafora: che anche il brand Mini possa ritrovarsi a dover ripensare alle sue posizioni?