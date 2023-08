Golf GTI, l'addio al cambio manuale è ufficiale: 'The Last Dance' nel 2024

Arriva l'ufficialità circa l'addio al cambio manuale alla nuova Volkswagen Golf 2024: dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, la casa di Wolfsburg ha fatto sapere che l'anno che arriverà sarà l'ultimo in cui la sua hatchback sportiva sarà appunto venduta con l'opzione del cambio azionato dal guidatore sui modelli GTI.

La comunicazione è giunta assieme alla presentazione di un'edizione speciale della sua vettura, leggasi la Golf GTI 380 che vedrà appunto il cambio manuale, così come la Golf R da 315 cavalli.

L'ultima edizione con questo tipo di cambio della più amata GTI prevede delle modifiche leggere rispetto al modello standard: ci sarà infatti una tonalità esclusiva, leggasi la Graphite Grey Metallic, quindi cerchi in lega neri da 19 pollici e gomme ad alte prestazioni. La colorazione dark la ritroviamo anche nel tetto oscurato nonché negli specchietti laterali.

Presenti gli ammortizzatori adattivi del modello Autobahn di alto livello. Nessuna modifica invece all'interno dell'abitacolo e anche sotto il cofano troviamo il propulsore classico quattro cilindri in linea da 2.0 litri con 241 cavalli.

Volkswagen non ha motivato l'addio del cambio manuale ma secondo gli addetti ai lavori tale decisione per certi versi rivoluzionaria va senza dubbio associata all'introduzione delle normative Euro 7 che dovrebbero far lievitare i prezzi dei veicoli oltre che introdurre standard più rigidi per quanto riguarda le emissioni.

E' noto e risaputo come con il cambio manuale si emetta più anidride carbonica rispetto all'automatico, di conseguenza Volkswagen, anche se magari per pochi decimali di emissioni in meno, ha deciso di optare per l'automatico dicendo quindi addio alla classica leva del cambio centrale.

Dopo il 2024 le Golf GTI e R saranno quindi disponibili in Europa e negli Stati Uniti solo con il cambio automatico a doppia frizione a sette marce. Infine, per quanto riguarda il prezzo, serviranno 29mila euro circa (prezzo americano, tasse escluse) per la GTI 380, 34mila per la SE e infine 37mila per la versione Autobahn.