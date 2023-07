Golf GTI 2026, la prima volta dell'elettrico: 'Ma sarà comunque divertente'

Grandi cambiamenti in casa Volkswagen e lo si capisce anche da quello che accadrà alla prossima Golf GTI. La mitica hatch back tedesca, leader delle vendite per anni, diventerà per la prima volta elettrica e lo farà a partire dal 2026.

La prima grande novità la si avrà con la Golf 2024 che sarà solo automatica per via dell'Euro 7, dopo di che, due anni dopo, spazio alla prima Golf GTI, o forse sarebbe meglio dire GTE, visto che sarà appunto una vettura sportiva ma a zero emissioni, completamente elettrica.

Non sarà semplice per i tedeschi “digerire” cotanta rivoluzione, abituati per decenni ad una vettura a benzina dinamica, frizzante e potente, ma per cercare di soddisfare i palati anche più fini la fabbrica di Wolfsburg è al lavoro per regalare ai futuri acquirenti della Golf GTI delle sensazioni di guida da ICE.

Si potrebbe dire che gli ingegneri tedeschi stiano cercando di replicare quanto fatto da Hyundai con la Ioniq 5 N, considerata la miglior auto elettrica... che non sembra un EV. VW promette grande divertimento e probabilmente, ci aggiungiamo noi, un sound artificiale e anche una cambiata “fake”, giusto per far "credere" al possessore della GTI di essere su una termica.

Nulla di confermato sia chiaro, ma non ci viene in mente molto altro che possa permettere alla Golf GTI 2026 di essere divertente e nel contempo di soddisfare i vecchi amanti delle ICE.



Sotto il cofano dovrebbe esserci un motore da 320 cavalli già visto sulla ID.7, mentre il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 45mila euro, più o meno quello attuale della GTI benzina: una cifra sicuramente interessante che riuscirà ad equiparare l'attuale prezzo tenendo conto che nei prossimi anni i listini delle auto elettriche dovrebbero abbassarsi in maniera costante. Non ci resta che attendere le prossime novità per conferme o smentite.