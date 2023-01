Golf Full Electric, il render della prossima generazione: ecco come si chiamerà

La Golf di prossima generazione sarà full electric e dovrebbe uscire nel 2026. A svelarlo nelle scorse ore è stato Auto Express Magazine che ha altresì mostrato il render di quella che dovrebbe essere la prossima Segmento C di casa Volkswagen.

Dopo che Volkswagen ha chiarito che la Golf non sarebbe morta con l'elettrico, il noto settimanale di auto britannico ha cercato di ipotizzare come sarà la nona generazione di una delle auto più amate e nel contempo più vendute di sempre, pubblicando quindi due render, uno del frontale e uno del retro, della futura vettura.

Sia chiaro, si tratta di disegni da prendere con le pinze visto che si parla di un'uscita prevista per il 2026, fra tre anni, ma in ogni caso potrebbero avvicinarsi alle forme finali della nuova Golf. Per via del fatto che sarà dotata di un propulsore totalmente elettrico potrebbe chiamarsi ID. Golf, riprendendo quindi la sigla della casa automobilistica di Wolfsburg che identifica i suoi modelli elettrici, come ad esempio la recente Volkswagen ID.7 presentata al CES 2023 di Las Vegas. “ID. è già un logo molto noto per l’elettrificazione. L’abbiamo creato noi, e la connessione di Volkswagen e ID. è forte. Dunque non c’è motivo di eliminarlo”, ha spiegato recentemente Thomas Schäfer, numero uno del marchio.

Nel render della nuova ID. Golf, realizzato dall'artista Avarvarii, si notano alcuni tratti caratteristici della Golf, come ad esempio i montanti molto spessi, ma anche il portellone inclinato. Belle le luci, soprattutto quelle posteriori, caratterizzate da una lunga striscia led che abbraccia l'intera coda, e soluzione stilistica utilizzata da molte vetture negli ultimi anni.

In merito all'attuale linea Golf, entro quest'anno dovrebbe vedersi un restyling con l'aggiunta anche della versione Mild Hybrid: si tratta di fatto di una versione “ponte” che accompagnerà poi il passaggio dall'addio al motore a combustione in favore del full electric.