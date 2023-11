Golf più cara di sempre, cominciate le consegne della R 333

La Volkswagen ha consegnato le Golf R 333 ai 333 fortunati acquirenti, esaurite in soli otto minuti, al prezzo di 76.410 euro ciascuna. Basata sulla Golf R 20 Years Edition, e con una velocità massima di 270 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, è attualmente la Golf di serie più potente sul mercato.

Dotata di un motore turbo da 2,0 litri da 328 cavalli, cambio automatico DSG a sette velocità e trazione integrale, la Golf R 333 dispone di un launch control e di un sistema di gestione della dinamica del veicolo che, di fatto, contribuiscono a rendere questa variante un vero e proprio gioiello delle auto sportive.

La prima consegna ufficiale è avvenuta durante un evento speciale presso l'Autostadt di Wolfsburg, proprio di fronte alla sede principale della casa automobilistica. Ogni fortunato proprietario ha ricevuto una confezione speciale contenente due set di chiavi, due portachiavi e una penna, il tutto in un elegante design nero e verde lime, perfettamente abbinato alla loro nuova vettura.

Prima della Golf R 333, la Volkswagen ha lanciato altre due edizioni speciali della Golf R: la Golf R Performance Pack e la Golf R 20 Years Edition. Considerando la sua esclusività, la limitata produzione e il prezzo elevato, non sorprenderebbe se questa vettura diventasse un oggetto da collezione, e che tra qualche anno non la si possa trovare all'asta a prezzi molto alti.

Ricordiamo inoltre che la Golf R 333 segna la fine di un'era per la Volkswagen Golf a motore a combustione interna, in quanto la prossima generazione, attesa per il 2028, sarà totalmente elettrica.