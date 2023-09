Una Golf da 420 cavalli a che velocità può arrivare su un'autobahn? Il video

Una Golf MK5 è stata modificata per diventare un'auto da ben 420 cv, le prestazioni sono riportate in questo video presso un'autobahn. Questa vettura è stata equipaggiata con un motore a cinque cilindri turbo da 2,5 litri preso in prestito da un'Audi RS3.

La Volkswagen Golf MK5 era originariamente equipaggiata con un motore a cinque cilindri da 2,5 litri che produceva 150 cavalli. Di serie, poteva accelerare da 0 a 100 km/h orari in nove secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h.

Oltre al cambiamento del motore, la Volkswagen Golf MK5 modificata presenta un suono più profondo, pieno e risonante. Il motore a cinque cilindri turbo offre una sensazione di piacere nel raggiungere il regime di rotazione massimo. Mentre il motore di serie può arrivare a poco più di 6.000 giri al minuto, il cinque cilindri turbo si spinge tranquillamente fino a 6.800 giri al minuto.

La Volkswagen ha prodotto la Golf MK5 dal 2005 al 2009 e, negli Stati Uniti, l'ha ribattezzata "Rabbit" nel tentativo di attrarre più acquirenti, sfruttando la nostalgia legata al nome. A proposito, da alcuni post sui social, sembra che Volkswagen stia lanciando qualche indizio su una riedizione della Rabbit.

