Quel Paese dove la Golf 1 è rimasta in vendita per 35 anni, dal 1974 al 2009

Fra poche settimane verrà lanciata la nuova Volkswagen Golf 2024, la compatta di cui è stata svelata la firma luminosa, e che sarà molto probabilmente l'ultima versione termica della sua specie.

A 50 anni esatti dal lancio una delle auto più popolari di tutti i tempi si rinnoverà nelle forme, con l'obiettivo di risollevare un po' le vendite visto il 2023 senza dubbio al di sotto delle attese per Golf.

In ogni caso stiamo parlando di una vettura immortale e un chiaro esempio di cosa rappresenti quest'auto ci viene dal Sud Africa dove il primo storico modello, quello uscito nel 1974, è rimasto in commercio per ben 35 anni, fino al 2009.

Se in Europa la Golf 1 è stata a listino fino al 1983, diverso quanto avvenuto appunto all'estremo sud del continente nero, dove la Golf è rimasta a lungo nei concessionari sotto il nome di Citi.

Esteticamente la Golf “sudafricana” era venduta solo con una carrozzeria a cinque porte e livrea bicolore in rosso, giallo o blu, abbinati ad una parte inferiore in tonalità bianca, compresi anche gli scudi e i cerchi in lamiera.

Un colore molto “light” che a inizio 2000, ma anche in precedenza, andava decisamente di moda, un bianco che abbiamo ad esempio anche ritrovato nella splendida Peugeot 208 Rallye realizzata appositamente da un concessionario svizzero.

Modifiche presenti anche sui paraurti, che erano gli stessi della Golf 2, così come la calandra e parte della meccanica. Nel 1990 venne anche introdotta una versione sportiva con il motore 1.8 della Golf 1 GTI, ribattezzata Volkswagen Citi CTI.

Come ultimo ballo arrivò anche la versione da 120 cavalli con cerchi della Lupo GTI e un body kit liscio. Novità presenti anche all'interno, visto che Volkswagen decise di montare sulla vecchia Golf l'abitacolo della Skoda Fabia 1, e in alcune versioni anche il volante della Lupo.

Una ricetta che alla fine ha funzionato benissimo in Sud Africa visto che dopo 35 anni di onorata carriera sono state vendute più di 377mila Citi, per una media quindi superiore ai 10mila esemplari annui.